Владимир Болтенко – экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой области – сдался властям Донецкой народной республики (ДНР).

По словам бывшего сотрудника спецслужб «незалежной», он владеет информацией о том, что Киев занимается подготовкой диверсионных групп для устранения руководства ДНР и других высокопоставленных лиц республики, передаёт РИА Новости.

Также бывший сотрудник СБУ признался, что был свидетелем допросов гражданских лиц, которые его коллеги проводили с применением пыток.

Кроме того, Болтенко рассказал, что СБУ создала на территории части Донбасса, которая находится под контролев Киева, оперативно-боевую группу, проводящую совместно с добровольческими националистическими батальонами вблизи линии разграничения карательные акции в отношении гражданского населения.