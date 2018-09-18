Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 18.09.2018

Эксперты назвали самые популярные города в СНГ для осенних путешествий россиян

«Expert Online» 2018

Специалисты аналитическое агентство ТурСтат составили рейтинг самых популярных городов в государствах СНГ, где этой осенью уже отдыхают или только собираются отдыхать российские туристы.

Возглавляют этот рейтинг Минск, Астана и Баку. Также в ТОП-10 попали: Ереван, Ташкент, Алма-Ата, Бишкек, Кишинев, Душанбе и Ашхабад, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что наши соотечественники приезжают в эти города в среднем на 3 дня. При этом их расходы составляют от 30 долл. до 80 долл. в сутки на проживание и питание.

Любопытно, что для поездок для шопинга граждане РФ чаще выбирают Астану и Баку. Те же россияне, кто хочет потратиться на свой отдых по минимуму, планируют в ближайшее время посетить города Узбекистана и Киргизии. 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Лидеры ИТ-отрасли вновь собрались в России

    MERLION IT Solutions Summit собрал около 1500 участников (топ-менеджеров глобальных ИТ-корпораций и российских системных интеграторов)

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара перешел к фронтальному падению
      Курс доллара перешел к фронтальному падению
    2. Курс доллара: рубль преодолел психологическую отметку
      Курс доллара: рубль преодолел психологическую отметку
    3. Для доллара приготовили большой сюрприз
      Для доллара приготовили большой сюрприз