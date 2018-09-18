Эксперты назвали самые популярные города в СНГ для осенних путешествий россиян

Специалисты аналитическое агентство ТурСтат составили рейтинг самых популярных городов в государствах СНГ, где этой осенью уже отдыхают или только собираются отдыхать российские туристы.

Возглавляют этот рейтинг Минск, Астана и Баку. Также в ТОП-10 попали: Ереван, Ташкент, Алма-Ата, Бишкек, Кишинев, Душанбе и Ашхабад, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что наши соотечественники приезжают в эти города в среднем на 3 дня. При этом их расходы составляют от 30 долл. до 80 долл. в сутки на проживание и питание.

Любопытно, что для поездок для шопинга граждане РФ чаще выбирают Астану и Баку. Те же россияне, кто хочет потратиться на свой отдых по минимуму, планируют в ближайшее время посетить города Узбекистана и Киргизии.