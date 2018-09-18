Итоги выборов в Приморье могут отменить

Наталья Камаева – секретарь Избиркома Приморья – заявили, что итоги губернаторских выборов в крае, на которых официально победил врио главы региона Андрей Тарасенко, могут отменить.

По её словам, в настоящее время зарегистрировано уже более 50 жалоб на различные нарушения, как в ходе голосования, так и в ходе подсчёта голосов. При этом жалобы продолжают поступать, передаёт РИА Новости.

Камаева также отметила, что если будут доказаны нарушения, которые оказали влияние на волеизъявления жителей региона, тогда будет поставлен вопрос об отмене выборов.

Кроме того, она уточнила, что уже у избиркома есть время до 22 сентября. До этого дня должны быть рассмотрены все поступающие жалобы и подписаны все протокол с результатами.

«Жалобы, которые поступят после 22 сентября, будут рассмотрены в другом порядке», — резюмировала она.

Напомним, вечером 16 сентября после обработки 95% бюллетеней кандидат от КПРФ на пост губернатора Приморского края Андрей Ищенко набрал 51,24% голосов. Его оппонент Андрей Тарасенко (врио губернатора, представляющий «Едину Росси») занимал второе место с результатом 46,16%.

Однако через несколько часов Тарасенко неожиданно вышел в лидеры и по результатам обработки 99,16% протоколов получив 49,55% голосов выиграл второй тур выборов, опередив Ищенко более чем на 1%.

Это вызвало бурю негодования в штабе кандидата от КПРФ. При этом и сам Ищенко обвинил избирком в массовых фальсификациях и объявил голодовку.

В свою очередь доверенное лицо врио главы региона обвинило штаб Ищенко в подкупе и массовом подвозе избирателей на участки.

Между тем, Элла Памфилова – глава Центризбиркома РФ - объявила, что ЦИК до среды берёт тайм-аут для внимательного изучения ситуации в Приморском крае.

В Кремле же решили пока дистанцироваться от того, что произошло в Приморье. По словам главы президентской пресс-службы Дмитрия Пескова, в высшем руководство страны следят за ситуацией вокруг выборов главы Приморья, однако оценивать их чистоту не полномочны.

«Давать свою оценку выборам должен ЦИК», – подчеркнул представитель Кремля.