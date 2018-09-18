Израиль ответил на обвинения России в ситуации со сбитым Ил-20

Представители ВС Израиля прокомментировали ситуацию вокруг сбитого накануне вечером в Сирии российского военного самолёта Ил-20.

Согласно информации, размещённой в официальном микроблоге в Twitter Вооружённых сил Израиля, ответственными за крушение Ил-20 являются сирийские правительственные войска.

Как подчеркнул представитель армии Израиля, кроме Дамаска ответственность за случившееся несут Иран и боевики военизированной ливанской шиитской организации «Хезболла».

При этом в ВС Израиля подтвердили, что минувшей ночью четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил страны нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по объекту сирийских правительственных войск, где якобы осуществлялось производство точного и смертоносного оружия, которое должно было быть передано от имени Ирана боевикам в Ливан.

Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ обвинили Израиль в ситуации, которая привела к гибели российского военного самолёта Ил-20. По данным российского военного ведомства, израильские лётчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО.

В результате случившегося все находившиеся на борту нашего воздушного судна военные (15 человек) – погибли. Соболезнование родным и близким жертв этой катастрофы выразил президент РФ Владимир Путин.