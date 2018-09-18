Как долго продлится рост акций «Русала»

Благодаря разъяснениям Минфина США в отношении сделок с активами Олега Дерипаски акции алюминиевого гиганта резко пошли вверх. Полной определенности в отношении перспектив подсканционной компании пока нет, но можно учесть и то, что за «Русал» вступились Ford и Boeing.

Министерство финансов Америки в конце прошлой недели дало разъяснение в отношении контрактов с компаниями, подконтрольными Олегу Дерипаске, в частности «Русалом». В рамках санкционного режима с ним теперь разрешено заключать контракты после назначенной ранее предельной даты 23 октября, если контрагенты уже имели похожие соглашения прежде — то есть контракты соответствуют термину «поддержание» деловой активности.

OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США) будет рассматривать историю транзакций с подсанкционной компанией для оценки того, как они соотносятся с прошлыми практиками, включая объёмы поставок, отмечает агентство «Прайм».

На этом новостном фоне начало недели для акций «Русала» оказалось более чем позитивным. Утром во вторник акции производителя алюминия на Гонконгской фондовой бирже уверенно дорожают, темпы роста достигали максимума с 25 июля.

По состоянию на 7.14 мск ценные бумаги компании росли в цене на 5,15%, до 2,04 гонконгского доллара. При этом ранее в ходе торгов вторника акции росли в цене на 8,2%, до 2,1 гонконгского доллара, что является самым высоким показателем роста с 25 июля.

Следует при этом отметить, что рост акций «Русала» начался еще на прошлой неделе, на фоне заявления руководства Минэкономразвития о господдержке компании.

Американским компаниям ставили сроки избавиться от активов «Русала», и эти сроки постоянно переносились (5 мая – 5 июня – 5 августа – 23 октября), напоминает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова. Также под угрозой находятся поставки продукции. Источники в компании заявляли, что она готовится сократить производство, из-за того, что невозможно сбыть всю продукцию. Поэтому на таком негативном фоне акции падали с апреля быстрым темпом.

Скорей всего, считает аналитик, волна оптимизма на фондовом рынке продолжится. Если крупные партнеры продолжат сотрудничество, рост продолжится и акции могут прибавить ещё 10-15%. Но у такого роста есть ограничение по времени – 23 октября вступают в силу санкции, а это сам по себе негативный фон. И это пока на сегодняшний день – крайний срок для избавления активов. Когда дедлайн наступит, держатели акций будут вынуждены продавать активы, и стоимость акций «Русал» на фондовом рынке в этом случае начнет снижение.

Причины, по которым выросли акции «Русала», понятны. Но, считает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов, остается пока открытым вопрос, продлит ли OFAC позже предельного срока 23 октября текущего года разрешение на то, чтобы вести бизнес с «Русалом», для его клиентов из США.

Негативное решение вопроса может привести к тому, что европейские клиенты могут избегать соглашений с компанией о поставках в 2019 году. А в качестве позитивного фактора важно, что компании Ford и Boeing написали письмо Дональду Трампу о том, что если ситуация с «Русалом» не изменится, то им придется повысить цены, так как без алюминия компании терпят огромные издержки. И, по оценкам МФЦ, рост акций в ближайшей перспективе может достигнуть ценовой отметки в 31-32 рубля за акцию.