Китай ответил на введение пошлин Трампом

Китай ответит на новые пошлины на импорт китайских товаров в США аналогичными мерами и в те же сроки - с 24 сентября, объявило во вторник министерство торговли КНР. Об этом сообщает Интерфакс.

Как сообщают китайские СМИ, высокопоставленная делегация КНР в знак протеста против очередного повышения американских тарифов на импорт китайских товаров может отменить запланированный визит в США для решения торговых противоречий.

Ранее Белый дом объявил, что в США вводятся 10% ввозные пошлины на китайские товары стоимостью на $200 млрд.

В распространенном заявлении президента Дональда Трампа говорится, что после объявления о намерении расширить список облагаемых пошлиной китайских товаров, "я дал указание торговому представителю США продолжить расширение списка тарифов на импорт товаров из Китая на сумму около $200 млрд".

Пошлины на эту сумму "будут установлены в размере 10% и начнут действовать с 24 сентября 2018 года", говорится в заявлении. При этом американский президент предупредил, что ставка может вырасти до 25% в случае, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону, а в случае зеркальных ответов китайской стороны будет рассмотрено введение тарифов на экспорт Китая на сумму еще в $267 млрд.