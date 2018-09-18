Крупнейшая выставка русских экспрессионистов откроется в Русском музее

20 сентября в Корпусе Бенуа Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге открывается выставка «Экспрессионизм в русском искусстве». В экспозиции на Набережной канала Грибоедова будут представлены около 350 произведений живописи, графики и скульптуры 1900-х – середины 1930-х из собрания Русского музея. Наряду с экспрессионистическими шедеврами Марка Шагала, Павла Филонова, Василия Кандинского, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой будут показаны менее известные работы их коллег из различных художественных объединений. Впервые будет широко представлена печатная графика русского экспрессионизма – станковые гравюры, литографированные книги, плакаты. Генеральным спонсором выставки выступил Банк ВТБ (ПАО).

В отечественном искусстве экспрессионизм развивался с середины 1900-х по середину 1930-х, пройдя ряд фаз, напоминает пресс-релиз Русского музея. При этом русские экспрессионисты не имели своих объединений и не устраивали отдельных выставок. Экспрессионизм в 1900-1910-х — искусство молодых, чутких к неблагополучию в обществе, бунтовавших против ценностей буржуазного образа жизни «отцов». Эпатируя, художники разрушали устоявшиеся каноны красоты, прибегали к приемам деформации натуры, свободно оперировали цветом ради выразительности образов. На первый план выходили личные переживания, душевное состояние авторов.

Михаил Ларионов, Наталья Гончарова стали основоположниками собственных творческих направлений, создавая часть своих работ в жанре экспрессионизма. Вместе с ними здесь можно назвать и такие имена, как Илья Машков, Петр Кончаловский, братья Владимир и Давид Бурлюки. В этом жанре поиски вел и Василий Кандинский.

В 1910-х развитие русского экспрессионизма продолжалось на разных уровнях – в создании «футуристических» книг, в творчестве Павла Филонова, вернувшихся в Россию Василия Кандинского и Марка Шагала, ряда участников «Мира искусства», а так же многих других групп.

Например, ядро общества «Бубновый валет» составляли колористы, позитивно воспринимавшие мир, равно увлеченные народным искусством и идеями Матисса. В Санкт- Петербурге — «Союз молодежи», членами которого были такие художники, как Ольга Розанова, Надежда Лермонтова, Летандю.

В период 1910-1920 годов полоса войн и революций способствовала всплеску экспрессионистических тенденций в искусстве, особенно в графических техниках. Григорьев, Добужинский создали ряд экспрессионистических работ о послереволюционной реальности. Кончаловский, Лентулова, Шевченко, Лебедев, Громов, Козлинский, Купреянов — все работы этих художников этого периода пронизаны экспрессионистическими поисками.

Интерес к экспрессионизму активизировала «Первая всеобщая германская художественная выставка», прошедшая в СССР (1924-1925). Идеи и приемы экспрессионизма имели отклик главным образом в практике новых, молодежных объединений, члены которых в достижениях немецкого экспрессионизма видели возможность совершенствовать эмоциональный аппарат своего искусства.

Московскую группу «Маковец» (1921-1926) создали вышедшие из «Мира искусства» художники, озабоченные проблемой духовности, преемственности классических традиций. Крупнейшее художественное объединение Ленинграда «Круг художников» (1926-1932) отличали значительность и актуальность поисков. Приемы экспрессионизма были распространены и в других объединениях. Особое место в искусстве Ленинграда занимала группа Филонова «Мастера аналитического искусства» (МаИ, 1925-1941).

И в 1930–е годы экспрессионизм весомо влиял на изобразительное искусство СССР, давая разные по мировосприятию произведения, по-своему отражающие эпоху.

Выставка продлится до 19 ноября 2018 года.