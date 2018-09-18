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Москва, 18.09.2018

Курс доллара: рубль воспользовался «большим подарком»

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара: рубль воспользовался «большим подарком»
Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара во вторник усилил падение к рублю после того, как цены на нефть резко пошли вверх на фоне заявлений Саудовской Аравии.

Курс доллара к 16:52 снижается более чем на 1% - до 67,35 рубля. Курс евро упал на 0,82% - до 78,84 рубля.

Доллар при этом проседает и на Forex - индекс американской валюты пробивал вниз уровень 94 пунктов. 

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия считает цену на нефть сорта Brent выше $80 за баррель приемлемой в краткосрочной перспективе в связи с последствиями санкций США против Ирана. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Нефть марки Brent на фоне новости прибавляет более 2%, приближаясь к уровню 80 долларов за баррель, к 16:52 мск котировки составили 79,64 долларов за баррель.

При этом внешний фон для рубля во вторник нельзя назвать благоприятным. Введение пошлин США на китайские товары может негативно сказаться на перспективах спроса на энергоресурсы и сыграть на понижение ВВП РФ.

Другим негативным фактором стали новости о крушении российского военного самолета Ил-20 в результате ошибочных действий сирийских ПВO. По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.

В пользу рубля продолжает действовать налоговый период. До конца месяца крупные экспортеры будут конвертировать валютную выручку для уплаты обязательных платежей.

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