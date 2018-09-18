Этот год запомнится американским нефтяникам надолго. По данным Администрации энергетической информации (EIA), США вероятно обошли Саудовскую Аравию и Россию и стали главным производителем нефти в мире. Однако лидерство Америки едва ли будет долгим.

Саудитов американские нефтяники обошли еще в феврале 2018 года. Причем США начали добывать нефти больше, чем Саудовская Аравия впервые за два с лишним десятилетия. Летом, в июне и августе, американский нефтепром совершил очередной рывок и обошел российских коллег-конкурентов. Последний раз Америка добывала нефти больше России в феврале 1999 года.

По прогнозам EIA, США будут добывать нефти, в основном легкой, больше России и КСА до конца этого года и часть или, возможно, 2019 год, пишет Oil Price.

Прогноз EIA появился в ответственный для нефтяных рынков момент разбалансировки спроса и предложения на «черное золото» и большой геополитической неопределенности. Неопределенность воцарилась на нефтяных рынках после мая, когда президент Трамп вышел из сделки по ядерной программе Ирана. Первый пакет старых-новых санкций против Ирана начал действовать в августе, второй, который затронет и иранскую энергетику, вступит в силу 4 ноября.

В связи с вероятным удалением с рынков 1-2 миллионов баррелей иранской нефти в сутки Эр-Рияд под давлением Вашингтона и Москва уже согласились увеличить добычу, чтобы удержать цены от скачка в район 80-100 долларов за баррель.

Неопределенность на нефтяных рынках усиливает и внутриполитическая обстановка в США, где в ноябре пройдут промежуточные выборы в Конгресс.

Сейчас в игру вступил ОПЕК, фактически возглавляемый КСА. Добыча нефти в августе выросла на 278 тыс. бар./сутки, сообщает ОПЕК. Однако этот рост пришелся в основном на Ирак, Ливию и Нигерию. Между тем, и у Нигерии и особенно у Ливии в этом году уже неоднократно возникали проблемы с добычей.

По данным ОПЕК, мировая добыча нефти в августе выросла на 490 тыс. бар./сутки и достигла в среднем 98,88 млн бар./сутки. В это увеличение входит и рост добычи американских нефтяников. Однако EIA снизила прогноз по росту добычи на 2019 год. Ожидается, что она в следующем году вырастет на 840 тыс. бар./сутки и достигнет 11,5 млн бар./сутки. Предыдущий прогноз был выше: 1,02 и 11,7 млн бар./сутки соответственно. Спрос на нефть согласно прогнозам в 2019 г. увеличится на 250 тыс. бар./сутки. Это тоже существенно ниже прогнозируемых EIA ранее 290 тыс. бар./сутки.

В этом году добыча нефти в США согласно прогнозам вырастет на 1,31 млн бар./сутки до 10,66 млн бар./сутки. Спрос в текущем году увеличится значительно сильнее, чем в следующем – на 470 тыс. бар./сутки.

Замедление темпов роста добычи нефти американскими нефтяниками в 2019 году произойдет в непростое время для нефтяных рынков. Кроме ухода с рынков иранской нефти, по-прежнему большая неопределенность с нефтью из Венесуэлы, Ливии и Нигерии. Да и с неспокойным Ираком, как показывают недавние бурные события на нефтяном юге, тоже далеко не все ясно.

О неопределенности на нефтяных рынках в связи с геполитическими событиями и снижением добычи в ряде ключевых регионов и стран предупреждает и Москва, которая в начале 2016 года фактически спасла ОПЕК. Она согласилась сократить добычу нефти для того, чтобы поднять на нее цену. Эр-Рияд тогда оказался в тяжелом положении. Правительству пришлось пойти на очень непопулярные в народе меры жесткой экономии.

Министр энергетики РФ Александр Новак повторил российскую позицию на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Говоря о волатильности рынков, Новак напомнил о падении добычи нефти в Мексике более чем наполовину и снижении ее в Венесуэле еще на 50 тыс. бар./сутки. Кстати, добыча венесуэльской нефти уменьшилась вдвое и сейчас едва превышает 1 млн бар./сутки. Эти и другие данные, по мнению главного российского нефтяника, позволяют говорить о несбалансированности нефтяного рынка в долгосрочной перспективе.

По словам Александра Новака, огромную неопределенность на нефтяные рынки приносит ситуация с Ираном и с американскими санкциями против него. До сих пор не очень понятно, как отреагируют на санкции против иранской энергетики в ноябре страны, покупающие почти 2 млн бар./сутки.

В случае необходимости Россия сможет увеличить добычу по сравнению с уровнем октября 2016 года на 300 тыс. бар./сутки, подчеркнул Новак. Напомним, два года назад Россия добывала 11,247 млн бар./сутки, т.е. побила даже советский рекорд по добыче нефти. Это значит, что она вернет первое место в мире по добыче «черного золота».