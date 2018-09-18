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Москва, 18.09.2018

На свалке под Петербургом скопилось 2 млн тонн ядовитых отходов

«Expert Online» 2018

На мусорном полигоне «Красный бор» под Петербургом скопилось около 2 млн тонн токсичных промышленных отходов. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал ситуацию критической.

«Необходимо Минприроды России совместно с правительством Санкт-Петербурга незамедлительно принять необходимые меры по улучшению экологической ситуации в районе полигона, включая обеззараживание захороненных химических отходов», — считает Патрушев.

Чиновник отметил также, что решения, которые принимались в этом направлении, не были реализованы. Патрушев также рассказал о высокой криминализации данной отрасли. Основной причиной данного процесса он считает«длительное игнорирование проблемы на уровне руководства регионов».​

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