Назван ТОП-5 люксовых седанов по цене LADA Vesta‍

Эксперты авторынка составили ТОП-5 лучших б/у иномарок по цене новой LADA Vesta. Отмечается, что сделано это в целях развеять пошатнуть убеждение, бытующее среди россиян, о том, что вместо «нашей» машины лучше купить подержанную иномарку.

Так, цена новой «Весты» в базовой комплектации составляет 584 000 рубля. За эти же деньги российский автолюбитель может приобрести подержанный седан Toyota Camry, начиная с 2007 года выпуска и пробегом не менее 160-170 тысяч километров, с сигнализацией и комплектом сезонной резины.

LADA Vesta в комплектации «Комфорт» стоит примерно 660 000 рублей. По такой же цене можно приобрести седан Cadillac CTS 2008 года выпуска с пробегом до 170 тысяч километров. Популярной эту иномарку делает широкий список дополнительных опций, которых нет у отечественного авто «из салона».

Цена автомобилей LADA Vesta с более дорогой комплектацией стоит от 750 000 до 850 000 рублей. В этом ценовом диапазоне на отечественном авторынке представлены Jaguar XF 2011 года, BMW 730i и Infiniti M35. Обе машины 2008 года выпуска.