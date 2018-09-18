Неджентльменское поведение: чем и кому ответит Москва за сбитый Ил-20

В ночь с 17 на 18 сентября в небе над Сирией произошла трагедия. Отражая атаку израильской авиации, сирийские ПВО поразили ракетой находящийся недалеко от израильских бортов российский самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы Ил-20. Выглядит все так, будто ракета просто навелась на цель с большей отражающей поверхностью. По предварительной версии, с учетом средства поражения (ракеты комплекса С-200), все 15 находившихся на борту военных погибли.
Ситуация требует глубочайшего и серьезнейшего разбора, и к ней уже приступили ответственные структуры. Однако, уже на сегодняшний день можно выделить несколько основных версий произошедшего, которые условно можно свести к двум группам: «виноваты израильтяне» и «виноваты сирийцы». И реакция Москвы будет во многом зависеть от того, какая из них окажется ближе к истине.
Око за око?
Первая из «израильских» версий – произошедшее является целенаправленной провокацией Израиля, которая подставила под удар сирийских ПВО российский борт. В этом случае, Иерусалим таким образом попытался послать Москве сигнал о своем отношении к поставкам российского оружия сирийцам.
Дело в том, что перед вводом российских войск в Сирию Владимир Путин как ответственный лидер обратился к странам, так или иначе вовлеченным в сирийскую гражданскую войну, с предложением о выработке неких правил взаимодействия в Сирии, дабы избежать столкновения между их войсками и российскими. Израиль был одним из тех немногих, кто мудро согласился на предложение российского президента. В итоге была выработана прагматичная формула. Иерусалим не мешает России разбираться с террористами в Сирии, в ответ на что Москва гарантирует непопадание высокотехнологичного российского оружия в руки иранцев или проиранских формирований. В случае, если это оружие все-таки иранцам попадает, Москва и российские ПВО в Сирии закрывают глаза на то, что Израиль лишает своих противников оружия ракетно-бомбовым методом. Кроме того, Иерусалим получал относительную свободу рук в районе Голанских высот, дабы не допустить туда те же иранские или проиранские подразделения.
России выполнение условий по этой сделке давалось нелегко (многие союзники критиковали ее за израильские удары), однако Кремль их выполнял. А вот израильтяне (особенно после масштабных побед Асада и иранцев) стали злоупотрелять своим правом. Иерусалим не только усилил накал бомбежек, но и стал наносить удар по тем целям, которые не входили для него в список разрешенных. Однако даже после этого Москва не стала выходить из сделки, лишь усилив сирийские ПВО. Что, в конечном счете, привело к росту числа сбитых израильских самолетов уже в этом году. И, на фоне очень сложных российско-иранских переговоров о будущем иранского присутствия в Сирии, Иерусалим мол решил преподать России урок и наглядно объяснить, что новые сирийские ПВО приведут к падению и российских самолетов.
Чужие руки и свои страхи
Данная версия вполне правдоподобна, и в истории даже есть прецеденты таких военных провокаций (например, ликвидация турками российского самолета в 2015 году). Однако у нее есть несколько серьезных изъянов. В отличие от контактов между Москвой и Анкарой, российско-израильское общение в рамках сирийского конфликта всегда было образцовым. Сложно предположить, что израильтяне решили по доброй воле разрушить этот статус-кво, особенно учитывая тот факт, что будущее израильских интересов в Сирии во многом зависит от благосклонности Москвы. Именно Россия обеспечила недопуск иранских подразделений в район Голанских высот, и именно Россия могла бы поспособствовать тому, что интересы Израиля были бы учтены в послевоенной Сирии. По сути, это единственный член «сирийского триумвирата», с которым у Израиля хорошие отношения.
Поэтому не исключено, что речь может идти о том, что подставить российский самолет израильтян настойчиво попросили Соединенные Штаты. Которым нужно обострение российско-израильских отношений, радикализация позиции Москвы в Сирии, а также элементарная демонстрация слишком уж зарвавшейся, по их мнению, России, что ее возможности в Сирии не беспредельны. Да, этих целей можно было достичь и через организацию химической провокации, однако она рисковала вовлечь американцев в прямой военный конфликт. А тут демонстрация проводится чужими руками.
У этой версии тоже есть минус. Израиль, конечно, уважает американцев, но свою безопасность он уважает еще больше. Ранее Соединенные Штаты уже давили на Иерусалим с требованием антироссийских провокаций, однако получали отказ. Почему Израиль согласился теперь? Возможно, это как-то привязано к последними антипалестинским шагам Дональда Трампа? Например, с прекращением работы представительства Организации Освобождения Палестины в Вашингтоне?
Наконец, есть третья версия – израильтяне виноваты, но речь идет не об умысле, а о стечении обстоятельств. Израильтяне регулярно проводят удары из зон, где находятся иностранные военные (например, американские корабли), дабы сирийцы побоялись сбивать самолеты. Так было и в этот раз: самолеты отправились бомбить груз в Латакии, вовремя не предупредили о своем вылете и их «прикрытием» послужил российский разведчик. Сирийцы запустили ракеты, израильский летчик постарался уйти от поражения и прикрылся российским самолетом. Своя жизнь для него оказалась важнее.
Израильтяне уже пообещали передать Москве все полетные данные, и если будет доказана прямая израильская вина, то Кремль, скорее всего, отреагирует однозначно. Российско-израильское «джентльменское соглашение» будет разорвано и ни одной израильской ракете больше не будет открыт зеленый коридор в Сирию, вплоть до ликвидации таких ракет в случае запуска. Необходимо показать, что никому нельзя беспрепятственно ликвидировать российские самолеты. Если же речь идет о случайном поражении, то речь может идти о, как минимум, серьезном ужесточении правил израильских полетов. Ну и достойной компенсации, не говоря уже об элементарных извинениях.
Иранские уши над чьей-то головой
Впрочем, у израильтян есть своя версия – извиняться им не за что. Они лишь приносят соболезнования и утверждают, что в гибели российских военных виноваты иранцы, сирийцы и Хезболла. И не только потому, что ракета была запущены сирийскими ПВО.
По официальной версии Иерусалима, его самолеты выполняли миссию в четком соответствии с российско-израильскими соглашениями. «Минувшей ночью истребители армии обороны Израиля атаковали предприятие сирийских вооруженных сил, системы для производства точного летального оружия которого в скором времени должны были быть перевезены "Хезболла" в Ливан по заказу Ирана», — говорится в сообщении израильского министерства обороны. Всю информацию о вылете заранее передали российской стороне. В ответ сирийские ПВО, по мнению израильтян, «открыли хаотический огонь» (причем уже после того, как израильские самолеты вышли из зоны поражения) и зацепили российский борт, даже не проверив, перед открытием огня, его наличие в зоне поражения.
На первый взгляд, версия вполне логичная – как с точки зрения уровня боевых навыков сирийских зенитчиков, так и с точки зрения циничных интересов Дамаска и Тегерана. Ведь речь могла идти не просто о случайной ошибке ПВО. Иранскому и сирийскому руководству категорически не нравится ни высокий уровень российско-израильских отношений, ни сама «джентльменская сделка». Вот российские союзники и решили устроить эту провокацию (возможно, даже зная, что в зоне поражения есть российский самолет), дабы возложить вину за произошедшее на израильтян и сказать русским: «ну мы ж говорили, что евреям верить нельзя!». По сути, именно иранцы и сирийцы являются главными бенефициарами этой трагической истории.
Однако, на второй взгляд, версия выглядит несостоятельной. И дело даже не в том, что система ПВО – не обычная зенитная установка, стреляющая очередями. Тут хаотический огонь в принципе невозможен – ракеты наводятся на конкретную цель. Так что случайность маловероятна, а если речь идет о «подставе» иранцами израильтян, то такого рода ход очень легко вскрывается в ходе дальнейшего расследования. И вряд ли Россия спустит своим союзникам подобную провокацию – ведь она стала серьезнейшим ударом по российскому имиджу в регионе. Итогом данной провокации может быть элементарный уход России из Сирии (мы там уже победили террористов) или же сближение позиций Москвы и Анкары в сирийском триумвирате.
На Ближнем Востоке возможно все, но вряд ли осторожные иранцы будут играть в такие игры. Так что версия об израильской вине выглядит куда более вероятной. И вопрос лишь в том, кто конкретно виноват: израильское руководство, которое хотело нас проучить, или — израильский летчик, который просто хотел жить?