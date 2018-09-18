Неджентльменское поведение: чем и кому ответит Москва за сбитый Ил-20

В ночь с 17 на 18 сентября в небе над Сирией произошла трагедия. Отражая атаку израильской авиации, сирийские ПВО поразили ракетой находящийся недалеко от израильских бортов российский самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы Ил-20. Выглядит все так, будто ракета просто навелась на цель с большей отражающей поверхностью. По предварительной версии, с учетом средства поражения (ракеты комплекса С-200), все 15 находившихся на борту военных погибли.

Ситуация требует глубочайшего и серьезнейшего разбора, и к ней уже приступили ответственные структуры. Однако, уже на сегодняшний день можно выделить несколько основных версий произошедшего, которые условно можно свести к двум группам: «виноваты израильтяне» и «виноваты сирийцы». И реакция Москвы будет во многом зависеть от того, какая из них окажется ближе к истине.

Око за око?

Первая из «израильских» версий – произошедшее является целенаправленной провокацией Израиля, которая подставила под удар сирийских ПВО российский борт. В этом случае, Иерусалим таким образом попытался послать Москве сигнал о своем отношении к поставкам российского оружия сирийцам.

Дело в том, что перед вводом российских войск в Сирию Владимир Путин как ответственный лидер обратился к странам, так или иначе вовлеченным в сирийскую гражданскую войну, с предложением о выработке неких правил взаимодействия в Сирии, дабы избежать столкновения между их войсками и российскими. Израиль был одним из тех немногих, кто мудро согласился на предложение российского президента. В итоге была выработана прагматичная формула. Иерусалим не мешает России разбираться с террористами в Сирии, в ответ на что Москва гарантирует непопадание высокотехнологичного российского оружия в руки иранцев или проиранских формирований. В случае, если это оружие все-таки иранцам попадает, Москва и российские ПВО в Сирии закрывают глаза на то, что Израиль лишает своих противников оружия ракетно-бомбовым методом. Кроме того, Иерусалим получал относительную свободу рук в районе Голанских высот, дабы не допустить туда те же иранские или проиранские подразделения.

Архивное фото военного самолета Ил-20 радиоэлектронной разведки и РЭБ на базе Ил-18 Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС

России выполнение условий по этой сделке давалось нелегко (многие союзники критиковали ее за израильские удары), однако Кремль их выполнял. А вот израильтяне (особенно после масштабных побед Асада и иранцев) стали злоупотрелять своим правом. Иерусалим не только усилил накал бомбежек, но и стал наносить удар по тем целям, которые не входили для него в список разрешенных. Однако даже после этого Москва не стала выходить из сделки, лишь усилив сирийские ПВО. Что, в конечном счете, привело к росту числа сбитых израильских самолетов уже в этом году. И, на фоне очень сложных российско-иранских переговоров о будущем иранского присутствия в Сирии, Иерусалим мол решил преподать России урок и наглядно объяснить, что новые сирийские ПВО приведут к падению и российских самолетов.

Чужие руки и свои страхи

Данная версия вполне правдоподобна, и в истории даже есть прецеденты таких военных провокаций (например, ликвидация турками российского самолета в 2015 году). Однако у нее есть несколько серьезных изъянов. В отличие от контактов между Москвой и Анкарой, российско-израильское общение в рамках сирийского конфликта всегда было образцовым. Сложно предположить, что израильтяне решили по доброй воле разрушить этот статус-кво, особенно учитывая тот факт, что будущее израильских интересов в Сирии во многом зависит от благосклонности Москвы. Именно Россия обеспечила недопуск иранских подразделений в район Голанских высот, и именно Россия могла бы поспособствовать тому, что интересы Израиля были бы учтены в послевоенной Сирии. По сути, это единственный член «сирийского триумвирата», с которым у Израиля хорошие отношения.

Поэтому не исключено, что речь может идти о том, что подставить российский самолет израильтян настойчиво попросили Соединенные Штаты. Которым нужно обострение российско-израильских отношений, радикализация позиции Москвы в Сирии, а также элементарная демонстрация слишком уж зарвавшейся, по их мнению, России, что ее возможности в Сирии не беспредельны. Да, этих целей можно было достичь и через организацию химической провокации, однако она рисковала вовлечь американцев в прямой военный конфликт. А тут демонстрация проводится чужими руками.

У этой версии тоже есть минус. Израиль, конечно, уважает американцев, но свою безопасность он уважает еще больше. Ранее Соединенные Штаты уже давили на Иерусалим с требованием антироссийских провокаций, однако получали отказ. Почему Израиль согласился теперь? Возможно, это как-то привязано к последними антипалестинским шагам Дональда Трампа? Например, с прекращением работы представительства Организации Освобождения Палестины в Вашингтоне?

Наконец, есть третья версия – израильтяне виноваты, но речь идет не об умысле, а о стечении обстоятельств. Израильтяне регулярно проводят удары из зон, где находятся иностранные военные (например, американские корабли), дабы сирийцы побоялись сбивать самолеты. Так было и в этот раз: самолеты отправились бомбить груз в Латакии, вовремя не предупредили о своем вылете и их «прикрытием» послужил российский разведчик. Сирийцы запустили ракеты, израильский летчик постарался уйти от поражения и прикрылся российским самолетом. Своя жизнь для него оказалась важнее.

Израильтяне уже пообещали передать Москве все полетные данные, и если будет доказана прямая израильская вина, то Кремль, скорее всего, отреагирует однозначно. Российско-израильское «джентльменское соглашение» будет разорвано и ни одной израильской ракете больше не будет открыт зеленый коридор в Сирию, вплоть до ликвидации таких ракет в случае запуска. Необходимо показать, что никому нельзя беспрепятственно ликвидировать российские самолеты. Если же речь идет о случайном поражении, то речь может идти о, как минимум, серьезном ужесточении правил израильских полетов. Ну и достойной компенсации, не говоря уже об элементарных извинениях.

Иранские уши над чьей-то головой

Впрочем, у израильтян есть своя версия – извиняться им не за что. Они лишь приносят соболезнования и утверждают, что в гибели российских военных виноваты иранцы, сирийцы и Хезболла. И не только потому, что ракета была запущены сирийскими ПВО.

По официальной версии Иерусалима, его самолеты выполняли миссию в четком соответствии с российско-израильскими соглашениями. «Минувшей ночью истребители армии обороны Израиля атаковали предприятие сирийских вооруженных сил, системы для производства точного летального оружия которого в скором времени должны были быть перевезены "Хезболла" в Ливан по заказу Ирана», — говорится в сообщении израильского министерства обороны. Всю информацию о вылете заранее передали российской стороне. В ответ сирийские ПВО, по мнению израильтян, «открыли хаотический огонь» (причем уже после того, как израильские самолеты вышли из зоны поражения) и зацепили российский борт, даже не проверив, перед открытием огня, его наличие в зоне поражения.

На первый взгляд, версия вполне логичная – как с точки зрения уровня боевых навыков сирийских зенитчиков, так и с точки зрения циничных интересов Дамаска и Тегерана. Ведь речь могла идти не просто о случайной ошибке ПВО. Иранскому и сирийскому руководству категорически не нравится ни высокий уровень российско-израильских отношений, ни сама «джентльменская сделка». Вот российские союзники и решили устроить эту провокацию (возможно, даже зная, что в зоне поражения есть российский самолет), дабы возложить вину за произошедшее на израильтян и сказать русским: «ну мы ж говорили, что евреям верить нельзя!». По сути, именно иранцы и сирийцы являются главными бенефициарами этой трагической истории.

Однако, на второй взгляд, версия выглядит несостоятельной. И дело даже не в том, что система ПВО – не обычная зенитная установка, стреляющая очередями. Тут хаотический огонь в принципе невозможен – ракеты наводятся на конкретную цель. Так что случайность маловероятна, а если речь идет о «подставе» иранцами израильтян, то такого рода ход очень легко вскрывается в ходе дальнейшего расследования. И вряд ли Россия спустит своим союзникам подобную провокацию – ведь она стала серьезнейшим ударом по российскому имиджу в регионе. Итогом данной провокации может быть элементарный уход России из Сирии (мы там уже победили террористов) или же сближение позиций Москвы и Анкары в сирийском триумвирате.

На Ближнем Востоке возможно все, но вряд ли осторожные иранцы будут играть в такие игры. Так что версия об израильской вине выглядит куда более вероятной. И вопрос лишь в том, кто конкретно виноват: израильское руководство, которое хотело нас проучить, или — израильский летчик, который просто хотел жить?