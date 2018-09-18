Паспорта раздора

Союз старинных врагов может не выдержать испытания сепаратизмом.

Глава МИД Италии Энзо Моаверо-Миланези отменил встречу с австрийским коллегой Карин Кнайсль. Причиной отмены встречи стали планы Вены дать гражданство немецкоговорящим жителям северной итальянской автономной области Южный Тироль. Предложение правящей консервативной коалиции Австрии, говорится в заявлении МИД Италии, «ухудшает климат взаимного спокойствия и доверия, которые в значительной мере создают фундамент успешного проведения подобного рода встреч».

Итальянское внешнеполитическое ведомство обвинило австрийских коллег в «анахроничном желании мести», охватившем их в столетнюю годовщину окончания Первой мировой войны. Напомним, до Сен-Жерменского мирного договора, подписанного в 1919 году в пригороде Парижа, этот горный регион на севере Италии принадлежал Австро-Венгрии. Он стал автономной областью Итальянского королевства после окончания Первой мировой войны, в которой Италия воевала на стороне Антанты и была в числе победителей.

Около 70% населения Южного Тироля, который сами итальянцы чаще называют Альто-Адидже, согласно данным последней переписи населения, проведенной в 2011 году, говорит на немецком языке. Большинство тирольцев не хотят содержать бедный и коррумпированный юг полуострова. В главном городе входящей в регион одноименной провинции – Больцано регулярно можно увидеть демонстрации местных жителей, которые выходят на улицы в национальных коротких брюках-шортах с речевками типа: «Независимость от Рима»!

Понять тирольцев несложно. Уровень безработицы в Южном Тироле составляет 4,1% и является одним из наиболее низких во всей Европе. Системы социальной защиты и здравоохранения в регионе считаются эталоном не только в Италии, но и высоко ценятся на всем континенте. Тирольцы не без оснований опасаются потери привилегий и субсидий, положенных им по соглашению об автономии от 1972 года.

Южный Тироль вот уже столетие является яблоком раздора в отношениях между Австрией и Италией. Очередной конфликт вспыхнул этой осенью после того, как в Вене была создана специальная комиссия, которой поручено приготовить проект закона о двойном гражданстве для жителей Южного Тироля. Рим прокомментировал идею двойного гражданства «не выдерживающей никакой критики», потому что она может иметь далеко идущие негативные последствия.

«Больше всего удивляет то,- говорится в заявлении МИД Италии,- что правительство Австрии, которое сейчас на ротационной основе осуществляет президентские функции в Евросоюзе, предлагает новые законы, сеющие семена раздора, вместо того, чтобы сфокусировать все силы и внимание на инициативах, которые не разъединяют, а объединяют».