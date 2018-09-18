Стало известно, без какой китайской продукции США не могут обойтись

Соединенные Штаты не включили редкоземельные металлы в окончательный список тарифов на китайские товары стоимостью $200 млрд, проявив свою зависимость от поставок стратегического сырья из Китая, сообщает Вести.Экономики со ссылкой на Reuters.

Редкоземельные и редкие металлы широко применяются в американской промышленности, от строительства авиационных моторов до производства мобильных телефонов, а также в сфере бурения месторождений нефти и газа.

Министерство внутренних дел США в мае опубликовало перечень из 35 полезных ископаемых, имеющих важное значение для безопасности страны и ее экономического процветания. Импорт большинства полезных ископаемых из этого списка облагается пошлинами.

Редкоземельные металлы и их составляющие, а также смеси оксидов редкоземельных элементов или хлоридов, были включены в предварительный список облагаемых пошлинами товаров из Китая, обнародованный Управлением торгового представительства США в июле.

Однако опубликованный 17 сентября окончательный список не включает редкоземельные металлы - группу из 15 лантаноидов, а также скандий и иттрий.

Ранее сообщалось, что из списков уберут беспроводные устройства, включая "умные часы" и наушники Apple, о чем ранее глава компании Тим Кук лично просил Трампа.

Ранее Белый дом объявил, что в США вводятся 10% ввозные пошлины на китайские товары стоимостью на $200 млрд.

В распространенном заявлении президента Дональда Трампа говорится, что после объявления о намерении расширить список облагаемых пошлиной китайских товаров, "я дал указание торговому представителю США продолжить расширение списка тарифов на импорт товаров из Китая на сумму около $200 млрд".

Пошлины на эту сумму "будут установлены в размере 10% и начнут действовать с 24 сентября 2018 года", говорится в заявлении. При этом американский президент предупредил, что ставка может вырасти до 25% в случае, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону, а в случае зеркальных ответов китайской стороны будет рассмотрено введение тарифов на экспорт Китая на сумму еще в $267 млрд.



