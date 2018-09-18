Путин о сбитом Ил-20: в этой трагедии необходимо спокойно разобраться

Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал ситуацию со сбитым в небе над Сирией военным самолётом Ил-20.

По мнению президента РФ, здесь надо спокойно разобраться. Однако уже сейчас, как заметил Путин, понятно, что инцидент с нашим военным самолётом похож на цепь трагических случайных обстоятельств, передаёт передает РИА Новости.

Он при этом призвал не сравнивать эту ситуацию с инцидентом, когда российский самолёт был сбит турецкими силами.

«Тогда истребитель ВС Турции сознательно сбил наш самолёт, здесь другая ситуация», – считает Путин.

Российский лидер также заверил, что после трагедии с Ил-20 РФ обеспечит дополнительную безопасность всем нашим военным в Сирии.

«И это будут такие шаги, которые все заметят», – резюмировал Путин.

Напомним, вечером 17 сентября стало известно, что ПВО Сирии недалеко от побережья Средиземного моря сбили российский военный самолёт Ил-20. Все 15 человек, которые находились на его борту, погибли.

Позже в Минобороны РФ обвинили в трагедии израильскую армию, истребители которой, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО.

В свою очередь в ВС Израиля переложили ответственность за трагедию с наши самолётом на Сирию, Иран и боевиков организации «Хезболла».