Минобороны: российский Ил-20 был сбит по вине Израиля

Самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийской системы ПВО над акваторией Средиземного моря по вине Израиля, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. На борту российского самолета находилось 15 человек, все они погибли.

Россия расценивает провокацию Израиля как враждебные действия, заявили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО.

"Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", — сказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, Израиль не предупреждал командование российской группировки об операции в районе Латакии.

Отмечается, что израильские средства управления авиации не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку.

Минобороны оставляет за собой право на адекватные ответные действия, отметили в военном ведомстве.

Посольство Израиля в Москве отказалось комментировать эту информацию.