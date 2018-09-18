Премьер сообщил, что он предпримет в случае нового топливного кризиса

На совещании у Дмитрия Медведева были остро поставлены и вопросы модернизации, и вопросы налоговых изъятий из отрасли, требующей инвестиций в новые технологии и в рост добычи и переработки. Одновреименно появились предварительные данные о том, что Соединенные Штаты обошли Россию в добыче нефти, но аналитик опровергает эти сведения

«Рассчитываю, что руководители нефтяных компаний в этом смысле меня услышали»

«Для стратегического развития отрасли всё более важными становятся разведка и освоение новых месторождений. Если этого не делать, то, по прогнозам экспертов, уже после 2021 года уровень добычи начнёт снижаться, а к середине 2020-х годов будет заметно ниже нынешнего, — заявил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании в подмосковных Горках. — К тому же извлекать сырьё из существующих месторождений будет всё менее рентабельно из-за ухудшения геологических условий добычи и дороговизны применяемых технологий. Необходимо увеличивать геолого-разведочные работы, а также обеспечивать добычу на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами», — сформулировал задачу премьер.

Он также обратил внимание на появление в последние годы новых технологий как добычи, так и переработки, внедряемых в условиях постоянного обострения конкуренции на энергетических рынках. По поводу животрепещущей проблемы налогообложения Дмитрий Медведев сказал, в частности, следующее: «нефтяники выплачивают в бюджет в среднем две трети своей выручки. Благодаря этому в значительной степени обеспечивается решение национальных задач. И даже несмотря на то, что мы всё большее внимание уделяем несырьевому экспорту и изменению структуры экономики, ситуация пока именно такая», — констатировал он. В совещании «О развитии нефтяной отрасли и стимулировании добычи нефти» приняли участие первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих, а также руководители компаний топливно-энергетического комплекса.

Накануне совещания агентство «Прайм» со ссылкой на заявление Дмитрия Козака сообщило, что на нем будет обсуждаться возможная «оптимизации» налогового режима для нефтяников 2019 году. В пятницу, 14 сентября, Козак провел совещание с крупными нефтекомпаниями и достиг с ними договоренности об инвентаризации отдельных категорий месторождений с точки зрения запасов и рентабельности добычи, а также — о ревизии существующей системы дифференцированного налогообложения и, предварительно — об обязательствах нефтяных компаний по реализации комплексных инвестиционных проектов в области добычи.

По этому поводу Дмитрий Медведев заметил: «Были совещания у моих коллег, где обсуждалась необходимость определённой корректировки отдельных параметров налогового манёвра. Общая позиция заключается в том, что изменения налогообложения отрасли не должны идти в ущерб ни нефтяным компаниям, ни российским потребителям нефтепродуктов». В то же время он напомнил о весеннем топливном кризисе и сказал: «В случае если динамика цен станет неконтролируемой, появится угроза их галопирующего роста, нам придётся повысить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты. Как вы знаете, такая возможность законодательством предусмотрена, но рассчитываю, что к этому инструменту Правительству прибегать не потребуется. Рассчитываю, что руководители нефтяных компаний в этом смысле меня услышали».

Кто впереди планеты всей

Совещание в Горках прошло на фоне новости о том, что стремительный рост добычи сланцевой нефти позволил США, по предварительным данным за август, обогнать Россию по объемам добычи нефти впервые с 1999 года, добывая ежесуточно 10,9 миллиона баррелей в сутки (на 120 тысяч баррелей в сутки больше, чем в июне), сообщил «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.

Однако, как отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, по данным российского ЦДУ ТЭК наша страна не пропустила в минувшем месяце Соединенные Штаты вперед: по подсчетам Центрального диспетчерского управления, внутри РФ добыто 47,410 млн т нефти, что на 2,7% выше показателя августа 2017 года, а среднесуточная добыча при этом темпе составила 11,210 млн барр. То есть невооруженным глазом видно, говорит аналитик, что РФ добыла все же больше, чем США, и за счет чего некоторые эксперты пришли к противоположному выводу – не очень понятно.

Но в целом, по его мнению, если в России не разрешится ситуация с развитием трудноизвлекаемых запасов, и нефтяники продолжат буксовать в решении налоговых проблем, в ближайшие пять лет мы действительно рискуем потерять лидерство по среднесуточной добыче. Так, проведение налогового маневра в нефтяной отрасли, по оценкам самих нефтяников обеспечило изъятие порядка 800 млрд рублей инвестиционных ресурсов компаний.

Аналитик упомянул оценки «Роснефти», согласно которым 59% ресурсной нефтяной базы страны сосредоточено в Западной и Восточной Сибири. Именно здесь возможно масштабное наращивание бурения. Его можно стимулировать только с помощью изменения фискальных подходов, то есть при введении повышающего коэффициента к расходам в виде амортизации, считает он.

При этом факторы, способствующие утрате нашей страной нынешних позиций, присутствуют с избытком, отмечает он. Это и договоренности в рамках ОПЕК, и изоляция от мировых технологий в области добычи из-за санкций, и те же растущие амбиции по наращиванию добычи внутри США. Так например в МЭА уже спрогнозировали, что к 2023 году США обеспечат до 60% мирового прироста нефтяной добычи, а сама добыча вырастет там на 6,4 млн до 170 млн барр в день, или до 12,1 млн барр в сутки.

За баррель Brent сейчас дают более 77 долларов и это гораздо выше, чем рассчитывали и государство, и бизнес, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Он считает одной из целей совещания в Горках обсуждение повышения налогов, иначе говоря, «изъятия сверхдоходов», как в некоторых других отраслях, и обращает внимание на то, что степень износа основных фондов в нефтедобывающей промышленности составляет порядка 55%, а степень износа в нефтепереработке — около 40%.

Этим отраслям нужна модернизация, обновление основных фондов, а кроме того, им нужно вкладывать большие средства в исследования, которые позволят отказаться от импортных технологий, которые нам сейчас недоступны, и изобрести собственные, уникальные технологии, говорит Илья Жарский.

По поводу США он заметил, что ФРС взяло курс на укрепление доллара, а сильный доллар всегда означал слабую нефть и растущее влияние США на планете. «Развивающиеся страны могут добывать больше, но не смогут продавать нефть дороже, в этом заключается их слабость»,— заметил Илья Жарский.