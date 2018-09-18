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Москва, 18.09.2018

В Госдуме сделали жёсткое заявление по крушению Ил-20 в Сирии

«Expert Online» 2018

Юрий Швыткин – заместитель председателя комитета по обороне нижней палаты парламента РФ – прокомментировал ситуацию, которая привела к гибели российского военного самолёта Ил-20 в Сирии.

По его мнению, вина в этой трагедии полностью лежит на Израиле, передаёт РИА Новости.

При этом депутат назвал удар израильских ВВС по сирийской Латакии очередным актом агрессии. Кроме того, он напомнил, что Израиль выполняет в Сирии волю американцев. Поэтому, как считает Швыткин, США с учётом вчерашних переговоров Путина и Эрдогана, решив, что их, как игрока отодвигают от сирийских вопросов, срежиссировали эти атаки, спровоцировав гибель нашего самолёта.

Ранее сообщалось, что согласно официальной информации Минобороны РФ, поздно вечером 17 сентября российский Ил-20 с 15 военными на борту, был случайно сбит ракетой сирийской системы ПВО над акваторией Средиземного моря.

Военное ведомство РФ расценивает эту провокацию Израиля, как враждебные действия. При этом поясняется, что израильские лётчики, прикрываясь нашим воздушным судном, подставили его под удар сирийских ПВО.

«Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», — сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким, а также сослуживцам погибших при крушении Ил-20 в Сирии.  

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