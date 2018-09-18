В коалиции Ангелы Меркель зреет скандал

В рядах Ангелы Меркель назревает конфликт, канцлер намерена уволить своего давнего соратника, главу контрразведки ФРГ Ханса Маасена из-за его обвинений в адрес властей по замалчиванию последствий беспорядков в Хемнице. Напомним, потасовку в городе устроили правые радикалы после убийства гражданина ФРГ мигрантами.

По словам Маасена, власти пытаются отвлечь внимание от убийства. Меркель в свою очередь, заявила, что глава контрразведки не имеет права вмешиваться в политику государства. При этом лидер правящей партии ХСС Хорст Зеехофер не видит оснований для увольнения Маасена. Об этом сообщает Welt со ссылкой на источники в правящей коалиции. По их данным судьба Маасена была решена задолго до запланированного на 18 сентября заседания лидеров правящей партии.

Издание утверждает, что все участники совещания были осведомлены о решении Меркель отправить Маасена в отставку по телефону.

Данные не подтверждает представитель кабинета министров Германии Мартина Фиц, которая сообщает, что переговоры о судьбе Маасена еще идут.

Напомним, главу контрразведки ФРГ Ханса Маасена раскритиковали соратники Меркель за заявления о беспорядках, которые последовали в конце августа из-за убийства гражданина ФРГ мигрантами. Меркель тогда осудила массовые акции, которые повлекли за собой преследования иностранных граждан.

«У нас есть видеозаписи, на которых запечатлены травля, бунт, ненависть на улицах, и это идет вразрез с верховенством закона», — отмечала канцлер, комментируя произошедшее в Хемнице. Маасен счел подобную позицию властей не желанием решать проблему с мигрантами и заявил, что его ведомство не располагает материалами о преследованиях иностранных граждан в Германии.