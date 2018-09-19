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Москва, 19.09.2018

Боевики бросили в Сирии больницу, оснащенную оборудованием из Европы

«Expert Online» 2018

В местечке Эль-Бурейка, недавно освобожденной провинции Эль-Кунейтра обнаружена больница, оснащенная оборудованием из Европы. Госпиталь бросили сирийские боевики, позже он был передан местным жителям, передает РИА новости. 

«Посмотрите, здесь полно импортных лекарств — Израиль, США, Франция. Для простых сирийцев это все недоступно», —комментирует  журналистам врач Фанитах Диран, осматривая аптеку бывшего госпиталя террористов. Многие надписи на упаковках с лекарствами сделаны на иврите.

Отмечается, что больница хорошо снабжалась лекарствами, в аптеке найдены антибиотики, обезболивающие, вакцины, другие медикаменты. В кабинетах новое оборудование, хирургические инструменты, аппараты УЗИ, современное операционное отделение. Здание оснащено центральным отоплением, в палатах установлены мягкие кушетки. Госпиталь был также оснащен медицинскими машинами. Отмечается, что больницей пользовались воевавшие против сирийских властей террористы и члены их семей.

Как рассказал Диран, ранее здание, в котором расположилась лечебница боевиков, принадлежал главврачу городской больницы, которого бандиты выгнали из дома и перевезли туда лекарства, инвентарь и инструменты, которые им поставляли спонсоры из-за рубежа.

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