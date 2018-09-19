Курс доллара приготовил ловушку

Курс доллара в последние дни находится на развилке, его дальнейшее движение сейчас сложно прогнозировать. Нейтральная реакция курса доллара на обострение торговой войны между США и Китаем свидетельствует о некоторой "дезориентации" американской валюты.

Аналитики говорят о "периоде перетягивания каната" - курс доллара может двинуться и в одну и другую сторону. Впрочем, с технической точки зрения есть предпосылки к медвежьему развороту тренда на повышение курса доллара, ралли которого стартовало еще в апреле 2018 года. В пользу такого сценария и ряд других аргументов - увеличение двойного дефицита США, неизбежное замедление американской экономики и ужесточение политики мировых центробанков.

Однако аналитики предупреждают, что тот, кто поддастся этим настроениям может попасть в ловушку, так как курс доллара традиционно силен именно в четвертом квартале года. Впрочем, у этой закономерности тоже есть исключения - в прошлом году индекс доллара начал падать именно в начале четвертого квартала - 1 октября, а затем снижался все три последних месяца года.

Рубль тем временем торопится отыграть потери на благоприятном внешнем фоне - росте аппетита к риску и заметном росте цен на нефть.

Курс доллара завершил торги вторника на отметке 67,36 рубля, что на 1,03% выше уровня закрытия предыдущего дня. На открытии среды курс доллара снижается на на 22 копейки - до 67,14 рубля. Курс евро снижается в среду на 14 копеек - до 78,44 рубля.