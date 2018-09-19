Курс доллара: рубль готов переступить черту

Курс доллара в среду снижается к рублю. Курс российской валюты преодолел психологическую отметку в 67 рублей за доллар, достигнув месячных пиков. С 11 сентября, когда курс доллара достиг годовых максимумов, российская валюта укрепилась на 5.5%. Однако дальнейшая динамика курса рубля, по мнению экспертов, непредсказуема.

Курс доллара к 13:27 мск составил 67,03 рубля, курс евро - 78,40.

Спрос на иностранную валюту ослаб, на фоне поддержки от налогов и высоких цен на нефть. При этом возвращается аппетит инвесторов к рублевым активам.

Цены на нефть немного снизились после уверенного роста накануне. Фьючерсы на Brent опустились на 0,08 процента до $78,97 за баррель.

Однако, по мнению аналитиков БКС, 67 рублей за доллар — это сильная поддержка, которая способна спровоцировать отскок курса доллар/рубль в противоположном направлении.

Точка зрения валютных экспертов Промсвязьбанка заключается в том, что курс на уровне 67–68 рублей за доллар является справедливым.

Впрочем, укрепление рубля может продолжиться в ближайшие дни на фоне некоторого затишья на международных площадках. Торговое обострение ни привело к всплеску волатильности, курс доллара застыл в поисках дальнейшей динамики.

Тогда можно будет увидеть укрепление рубля до 66 рублей за доллар и попыток "пробить" этот уровень.