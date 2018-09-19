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Москва, 19.09.2018

«Это утопия»: в Крыму оценили шансы Киева по созданию базы на Азове

«Expert Online» 2018

У Киева нет шансов создать современную военную базу в регионе Азовского моря в силу отсутствия современной военной техники, считает депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

«У Украины нет никакой боевой готовности. Все, что у них есть, осталось со времен Советского Союза и находится в плачевном состоянии. А создать новый флот — это утопия, пустые слова», —  цитирует телеканал RT Ганжару.

При этом депутат уверен, что на помощь США в этом вопросе Украине рассчитывать не приходится, поскольку если бы база была нужна Западу, то давно была бы построена.

Напомним, украинский генерал-лейтенант Василий Богдан заявил о намерении построить военно-морскую базу на Азовском море, которая оказывала бы на Москву давление и заставила ее «пойти на уступки», в том числе вопросе Крыма.

Заявление было вызвано усилением мер безопасности со стороны России в акватории Азовского моря.

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