Индекс Мосбиржи неожиданно побил исторический рекорд

На фоне разного рода внешних неурядиц и вялого экономического роста это выглядит неожиданно. Однако рынок очень живо реагирует даже на небольшие сигналы противоположного свойства. «Мы наблюдаем стремительный рост российского фондового рынка несколько дней», говорит аналитик.

Несмотря на общий негатив на финансовых рынках, связанный, в первую очередь, с обострением торговых отношений между США и Китаем, а также на собственно российские санкционные проблемы, один из основных российских фондовых индикаторов индекс Московской биржи обновил исторический максимум. Показатель достиг по итогам торгов во вторник, 18 сентября 2018 года, отметки 2400 пунктов.

В первую очередь, рост был обусловлен подъемом цен на нефть: стоимость ноябрьских контрактов на Brent по итогам торгов во вторник поднялась до 79,03 доллара за баррель. На этом фоне, отмечает «Интерфакс», к 18:02 по Москве индекс МосБиржи поднимался до 2400,17 пункта (+1,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,1%. В лидерах роста выступают акции "НОВАТЭКа" (+5,1%), "Россетей" (+3,4%), "РусАла" (+3,4%), "Аэрофлота" (+3,2%), а локомотивом подъема выступили бумаги Сбербанка (+2,2%) и "Газпрома" (+1,2%).

Рекордные максимумы российского фондового рынка связаны, с одной стороны, с ослаблением опасений по поводу геополитики, с другой — с дорогой нефтью и последовательным отступлением американского доллара на мировой арене, указывает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Кроме того, это «отголоски» отмененных аукционов Минфина по размещению новых ОФЗ и повышенной ключевой ставки в России.

Торги среды открылись обновлением пиков: максимум по индексу Мосбиржи был установлен на уровне 2408 пунктов. Позднее рынок немного сократил энтузиазм и консолидируется. Ожидания на весь день среды — «боковик» в пределах 2390-2410 пунктов, в краткосрочной перспективе не исключена техническая коррекция на фоне перекупленности.

«Мы наблюдаем стремительный рост российского фондового рынка несколько дней», – отмечает, в свою очередь, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова. Сегодня на открытии торгов индекс открылся выше отметки 2400, что является максимальным значением за всю историю этого инструмента на российском фондовом рынке.

Индекс Мосбиржи, напоминает эксперт, включает акции 50 крупнейших компаний России, в том числе акции Сбербанка, «Газпрома», «Роснефти», UC Rusal, «Новатэка», «Русснефти», АФК «Система» и других компаний. Росту индексов предшествовало заметное удорожание акций российских нефтяных компаний, а учитывая их большую капитализацию, этот рост оказал заметное влияние на положительную динамику индекса в целом. Получается цепочка последствий: дорогая нефть поддерживает нефтяные компании, а те в свою очередь влияют укрепление индекса.

Но нефть растет давно, однако стремительный рост индекса возник только на днях. Конечно же, полагает Туманова, главным «пинком» послужило заявление Минфина США в субботу о том, что партнеры компании РУСАЛ, которые давно сотрудничают с компанией, могут продолжить заключать новые контракты и дальше. Получается, ограничения коснутся только новых компаний, ранее не работавших с РУСАЛом. И вопрос напрашивается сам – а будут ли санкции такими жесткими, какими их анонсируют? Может это смягчение коснется не только компании РУСАЛ? Ответы на эти вопросы наводят позитив – его как раз мы и увидели в котировках индекса Мосбиржи.

Что же будет дальше? Дорогая нефть и смягчение санкционной риторики будут пока поддерживать индекс на максимальных значениях, уверена аналитик. Возможно, индекс увидит значения 2450. Более того, факт введения санкций может даже положительно повлиять на значение этого финансового инструмента – если санкции не окажутся «адскими». Но не стоит радоваться раньше времени. Примеры из истории говорят об обратном – конгресс США может ещё передумать. Позитив рожден пока слухами, а не фактами. Ведь есть такой закон в сфере инвестиций – покупай на слухах, продавай на фактах.