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Москва, 19.09.2018

Китай постепенно отказывается от госдолга США

«Expert Online» 2018

Китай продолжает сокращать вложения в госдолг США, -  за июль текущего года Поднебесная уменьшила инвестиции на 7,7 миллиарда долларов. И даже, несмотря на это, страна остается лидером по вложению в данный вид ценных бумаг. По обновленным данным Минфина США, Пекин владеет сейчас облигациями на 1,171 триллиона долларов.

На втором месте оказалась Япония, которая в противовес Пекину только увеличивает вложения в ценные бумаги США. Сейчас у нее этих бумаг на 1,0355 триллиона долларов.

И замыкает тройку лидеров, хоть и с большим отставанием, Ирландия, у которой 300 миллиардов долларов вложений, на 600 миллионов больше, чем на конец июня.

Россия напротив только сокращает вложения в американские бонды, поэтому так и не вернулась в топ-30 лидеров. На конец мая российские инвестиции в госдолг США составили 14,9 миллиарда долларов, что является минимумом, начиная с 2007 года.

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