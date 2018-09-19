Китайский бизнес переводит производство в Америку

Речь в частности идет о выпуске шин для автомобилей, который китайские производители, чтобы избежать всевозможные запреты и тарифы, переносят через океан.

Главная тема в экономике и торговле сейчас торговая война, похоже, всерьез начинающаяся между двумя первыми экономиками планеты. На каждый новый пакет тарифов Белого дома Пекин отвечает контртарифами.

Просчитать до конца, кто выйдет победителем в торговой войне, сложно. Хотя большинство экономистов склоняется к мысли, что шансы на победу у американской экономики предпочтительнее, потому что она сейчас пока все еще в целом больше китайской и потому что у Вашингтона есть чудо-оружие, одинаково пригодное для достижения как политических, так и экономических целей - доллар.

Введение тарифов на китайские товары Дональд Трамп объясняет желанием исправить перекосы типа огромного дефицита в торговле с Китаем. Он защищает американскую экономику и рабочие места в США, окружая ее высокой стеной тарифов и пошлин.

Естественно, не забывает администрация Белого дома и о других методах давления на Китай. В частности, под предлогом заботы о национальной безопасности все больше ограничительных мер применяется к китайским компаниям, которые хотят покупать американские активы и вести бизнес на территории США. Сейчас запреты действуют в стратегически важных отраслях экономики, присутствие в которых китайского бизнеса может ослабить безопасность Америки. Однако можно предположить, что сфера применения инвестиционных ограничений по мере роста напряжения в отношениях между США и КНР будет постепенно расширяться.

Пока самые большие успехи у администрации Трампа в ограничении прямых инвестиций в американскую экономику из Китая. В первой половине этого года, по данным консалтинговой компании Rhodium Group, они не превысили и 2 млрд долларов! Особенно слабо выглядят эти цифры на фоне 45,6 млрд, вложенных китайскими компаниями в американскую экономику всего два года назад.

На фоне успехов в сокращении китайских инвестиций особенно удивительно выглядят случаи, подобные тому, что произошел в в Ричбурге, Южная Каролина, где открылся завод по производству автомобильных шин. В этом не было бы ничего удивительного, если бы его не построил один из крупнейших производителей шин в Поднебесной – компания Giti, пишет New York Times.

В 2009 году Барак Обама под давлением американских производителей шин ввел тарифы на китайские шины, после чего их импорт резко упал. Однако китайские компании не перестали выпускать шины в связи с тарифами, они просто начали переводить производство в другие страны. Причем, в последние годы они стали все чаще появляться и на территории самих Соединенных Штатов.

Giti – не единственная китайская компания, которая вполне успешно осваивает американский рынок. По соседству, в Джорджии и Северной Каролине такие же шинные заводы строят еще две китайские фирмы, а третья решила не тратить время и силы на строительство и в этом году купила в Джорджии уже действующий завод по выпуску шин.

Естественно, американские производители шин, которые настояли на введении и повышении тарифов в 2009 и 2015 годах, возмущены хитростью китайских конкурентов, но очередное повышение тарифов, похоже, как и раньше будет иметь лишь временный успех.

Кстати, в борьбе с трамповским протекционизмом китайцы проявили практичность – они не стали изобретать велосипед, а воспользовались японскими наработками. Еще в 1981 году администрация Рональда Рейгана попыталась ограничить ввоз в Америку японских машин. Японские автопроизводители ответили на введение тарифов переносом производства в Соединенные Штаты. Первой в 1982 году свой автозавод в Мэрисвилле, Огайо, открыла Honda.

Есть и другие примеры. В 1993 г., например, Билл Клинтон ограничил импорт фотопленки компании Fuji. В результате тремя годами позже японцы открыли фабрику в Гринвуде, Южная Каролина.