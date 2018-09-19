Кристина купит все

Город Ярославль. Герой — Кристина Чачибая, учредитель компании «Орлан», специализирующейся на производстве изделий для активного отдыха из ПВХ-тканей. Ее компания нуждается в большом количестве товаров, что дает возможность наладить новый бизнес под гарантированный сбыт.

В этом выпуске: мы познакомились с прекрасной девушкой Кристиной из Ярославля. Несмотря на свою застенчивость и скромность, она управляет предприятием с оборотом три миллиона рублей в месяц, рентабельность ее бизнеса — 30–40%. Кристина начала активно развивать свой бизнес всего два года назад, до этого это было, скорее, хобби.

Компания «Орлан» производит изделия, герметичные благодаря бесшовному соединению тканей (то есть куски ткани не сшиваются, а склеиваются). Со слов Кристины, они единственные в России смогли произвести SUP-доску, на которой мне удалось прокатиться.

А еще Кристина сделала интересное предложение, какого от предыдущих героев наших выпусков пока не поступало.

Ее интерес заключается в том, чтобы обрести новых поставщиков сырья и материалов, необходимых компании для производства изделий, причем понимая, что компания еще не так велика, Кристина готова подтянуть знакомых из отрасли, которые увеличили бы потребление этих товаров.

Список необходимых товаров вы можете найти в группах проекта «Пилим по России».

В сухом остатке: компания «Орлан» заинтересована в потреблении товаров, что дает нам возможность наладить новый бизнес под гарантированный сбыт.