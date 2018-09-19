Кудрин рассказал о возможных итогах торговой войны США против Китая

Алексей Кудрин – председатель Счётной палаты – оценил возможные итоги торговой войны США против КНР.

По его мнению, это сильно расшатывает систему ВТО, передаёт «Газета.Ru».

При этом он подчеркнул, что действия США и ответные шаги Китая, если и ударят по объёмам мировой торговли и экономике КНР, то совсем не значительно.

«Даже после третьего раунда повышения тарифов, ничего катастрофического не случится», – отметил Кудрин.

Однако, как считает глава Счётной палаты, действия хозяина Белого дома расшатывают систему ВТО и вызывают недоверие со стороны инвесторов.

«На горизонте 10-15 лет экономика США потеряет», – резюмировал Кудрин, добавив, что торговую войну против КНР всё-таки не стоит сравнивать с санкционной политикой американцев против нашей страны.