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Москва, 19.09.2018

Кудрин рассказал о возможных итогах торговой войны США против Китая

«Expert Online» 2018

Алексей Кудрин – председатель Счётной палаты – оценил возможные итоги торговой войны США против КНР. 

По его мнению, это сильно расшатывает систему ВТО, передаёт «Газета.Ru».

При этом он подчеркнул, что действия США и ответные шаги Китая, если и ударят по объёмам мировой торговли и экономике КНР, то совсем не значительно.

«Даже после третьего раунда повышения тарифов, ничего катастрофического не случится», – отметил Кудрин.

Однако, как считает глава Счётной палаты, действия хозяина Белого дома расшатывают систему ВТО и вызывают недоверие со стороны инвесторов.

«На горизонте 10-15 лет экономика США потеряет», – резюмировал Кудрин, добавив, что торговую войну против КНР всё-таки не стоит сравнивать с санкционной политикой американцев против нашей страны.

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