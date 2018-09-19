Машины будут тормозить сами

В России по инициативе властей через два года должна быть разработана система обнаружения препятствий для автомобилей. Она будет позволять машине самостоятельно тормозить в экстренной ситуации и призвана серьезно повысить безопасность движения на дорогах.

К разработкам систем безопасности на автомобилях подключаются российские властные структуры: Минпромторг РФ к 2020 году должен будет разработать систему обнаружения пешеходов и препятствий для машин, которые эксплуатируются на российских дорогах. Об этом говорится в официальном документе Минтранса, где указывается, что к 2020 году в России предполагается создать "технологии, обеспечивающие обнаружение пешеходов, препятствий и других транспортных средств в условиях ограниченной видимости". При этом, согласно документу, ответственным за разработку таких решений назначается Минпромторг.

Подразумевается, что в автомобили планируется устанавливать сенсоры, которые сканируют обстановку на дороге, в экстренной ситуации электронная система должна предупредить водителя о риске столкновения с препятствием, а при отсутствии реакции запустить принудительное торможение. В Минпромторге газете «Известия» подтвердили, что работа над таким оборудованием уже началась. "Повсеместное внедрение данных технологий в серийно выпускаемые автомобили позволит существенно снизить количество дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, смертность на дорогах общего пользования", - отметили в пресс-службе министерства.

Опрошенные «Экспертом» специалисты в целом приветствуют появление в России таких решений. «Уверен, что подобные системы способны повысить безопасность на дорогах. Труд водителя не прост, он связан с напряжением и зачастую приводит к утомлению и снижению внимания. В таких случаях на помощь придут такие системы. Конечно же, не во всегда они позволят избежать ДТП, однако они смогут минимизировать их количество», -- считает Алексей Черкашин, начальник отдела российского экспедирования логистической компании «Даксер». «Создание и повсеместное внедрение такой системы сможет снизить ДТП на 20 - 30%, -- соглашается Вадим Плотников, технический директор группы компаний AsstrA. -- Мы уже начали тестировать эту систему, а в августе планируем установить ее на два автопоезда».

В странах Евросоюза оснащение системами обнаружения препятствиями уже является обязательным для грузовиков и автобусов с 2015 года. В США производители начнут устанавливать оборудование подобных систем на все легковые автомобили с 2022 г. Россия не должна отставать от этого мирового тренда, весь вопрос только в том, смогут ли российский инженеры создать такое решение, способное конкурировать с зарубежными аналогами? «В целом, мы не видим существенных проблем в создании подобных систем и производстве надёжных компонентов для массовой установки таких продуктов на транспортные средства. Остаются открытыми только два вопроса. Первый – тщательная проработка законодательной базы, регулирующей эксплуатацию автономных и частично автономных систем управления автомобилем. Второй – подготовка дорожной инфраструктуры для повседневного использования беспилотного транспорта», -- считает Вячеслав Тимонин, IT-советник генерального директора транспортной компании «ПЭК».

Еще нет ясности, как появление новой системы может поднять стоимость автомобилей. «Главный вопрос внедрения системы обнаружения препятствий – её стоимость. Непонятно, насколько подорожают транспортные средства. В целом, у каждого крупного автопроизводителя есть разработки систем AEB (Autonomous Emergency Braking) разных уровней качества и принципов действия, но все они находятся в «сыром» виде и постоянно дорабатываются. Специфика таких систем в том, что они всё-таки являются вспомогательными, а ключевой фигурой в управлении остается человек», -- говорит Дмитрий Макаревич, руководитель технической службы Itella в России. Наконец, участников рынка волнует вопрос, как будет новая система устойчиво работать в сложных российских условиях. «По моему мнению, такая система облегчает вождение автомобиля в экстренных условиях и может повысить безопасность, но есть ряд нюансов в ее использовании, как и у любой автоматики, -- указывает Виктория Роговенко, директор по перевозкам и эксплуатации транспорта компании Intertransavto (ITA). -- Сенсорные датчики очень чувствительны и могут срабатывать в различных условиях, даже тогда, когда не будет реальной опасности. К тому же, если говорить о России, сейчас не до конца понятно, как они будут работать в условиях Крайнего Севера, тумана, влажности, при налипании снега и прочих сложных обстоятельствах».