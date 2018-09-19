Москва борется со строительной бюрократией

За последние несколько лет усилиями столичных властей в деле снижения административных барьеров строительная отрасль стала более прозрачной и ясной. Качественный скачок в упрощении и оптимизации документооборота стал возможен во многом благодаря внедрению электронного документооборота. Однако, по мнению застройщиков еще не все административные барьеры сняты и эту работу необходимо продолжить.

Работа по упрощению порядка оформления градостроительной документации ведется уже не один год. Особое внимание уделяется переводу необходимых процедур в электронный вид. В настоящее время весь цикл строительного процесса можно оформлять и отслеживать онлайн. Это существенно сокращает сроки самого строительства и облегчает взаимодействие с контролирующими органами. Перевод в электронный вид стал возможен после того, как все услуги были регламентированы, то есть были установлены правила игры, понятные всем застройщикам. Согласно последнему опросу Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), подавляющее большинство застройщиков хорошо проинформированы о реформах в строительной отрасли и отслеживают изменения в правилах и порядках оформления всей разрешительной документации. Так, по итогам опросов, около 85% строительных компаний в курсе перевода основных услуг в строительной сфере Москвы в электронный вид. Причем, по словам руководителя ВЦИОМ Валерия Федорова, информированность руководителей строительных компаний и или их консультантов ежегодно растет – например в 2016 году только 56% опрошенных были осведомлены о работе московских властей по снижению административной нагрузки на строительные компании.

От хаоса к порядку

Оформление любой разрешительной документации, в том числе и в сфере строительства, всегда являлось больной темой для девелоперов и застройщиков. Еще двадцать лет назад застройщикам трудно было прогнозировать точные сроки оформления тех или иных документов, да и порядок их согласования был крайне запутан. На государственном уровне не было единых понятных регламентов. Прохождение всех инстанций могло затягиваться на годы, пронося инвесторам и девелоперам только убытки и головную боль. Скорое и успешное строительство было возможным благодаря "ручному режиму" и индивидуальным подходам к каждому проекту. К началу XXI века регламенты взаимоотношений бизнеса и власти стали совершенно непрозрачны и запутанны. По словам сопредседателя объединения "Деловая Россия" Андрея Назарова в те годы застройщикам иногда проще было отказаться от проекта, чем довести его реализацию до конца. "Только подготовка к строительству могла занимать от трех до пяти лет, а весь цикл возведения среднестатистического многоэтажного дома достигал порой в среднем восемь-десять лет и более. За это время мир менялся, экономика менялась, поэтому многие проекты оказывались убыточными, что кроме прочего обостряло и проблему обманутых дольщиков", - заявил А. Назаров.

По мере стабилизации ситуации в стране и улучшения общего экономического климата власти приступили и к наведению порядка в строительной сфере. Эта работа велась как на федеральном, так и на региональном уровне. В Москве, как одном из передовых регионов всей отрасли, к активной работе по регламентации административных процедур приступили в 2011 году. За прошедшие семь лет было сделано немало.

Результаты этой работы были отмечены зарубежными экспертами – Россия переместилась рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" по направлению "Получение разрешений на строительство" на 64 позиции – со 179 на 115 место.

Согласно данным рейтинга в столице России количество административных процедур, необходимых для строительства эталонного объекта (двухэтажный склад площадью до 1500 кв.м, подключаемый к сетям водоснабжения и водоотведения) сократилось за последние шесть лет более чем в 3 раза – с 48 до 15, а срок их прохождения уменьшился почти в 2 раза – с 452 до 230 дней. При этом финансовые затраты на прохождение процедур при возведении такого объекта сократились на четверть.

«Главное в произошедших изменениях даже не сокращение количества согласований, а их жесткая регламентация, - говорит партнер «НЭО Центр» Владимир Ахапкин. - Благодаря тому, что московское правительство сформировало четкий регламент и последовательность выполнения согласований, девелопер может с высокой степенью вероятности сказать, в какой срок будут получены все предусмотренные законодательством согласования». Это позволяет точнее планировать инвестиции в проект, делает более предсказуемым получение дохода, снижает издержки. «Сроки реализации строительных проектов от получения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) до разрешения на ввод в эксплуатацию в зависимости от уникальности проекта, его местоположения и т.п. сократились от 10 до 30% - это экономит не менее 5% бюджета проекта», - говорит эксперт. С учетом того, что стоимость возведения среднестатистического 20-ти этажного дома составляет более миллиарда рублей, экономия оценивается в десятки миллионов рублей.

Навстречу бизнесу

Одним из знаковых решений властей стал полный запрет для чиновников требовать от заявителей документы, которые есть в наличии у других органов власти. Это существенно экономит застройщикам время, кадровые ресурсы, а в результате и бюджет всей стройки. Для этого был отлажен межведомственный электронный документооборот, что избавило девелоперов от обивания порогов многих ведомств. "Теперь для получения, например, ГПЗУ в рамках межведомственного взаимодействия чиновники сами получают большую часть документов, тогда как раньше заявителю приходилось обращаться во все инстанции самостоятельно", - говорит руководитель группы по комплексному развитию территорий отдела консультаций по недвижимости компании Ernst and Young Илья Сухарников.

Другим значимым достижением стало объединение процедур получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию и постановки нового объекта на кадастровый учет. Теперь уже не застройщик, а сам Мосгосстройнадзор обращается в Росреестр с заявлением о постановке построенного объекта на кадастровый учет, что также избавляет девелоперов от лишних хлопот. Еще одним существенным послаблением для застройщиков, по мнению генерального директора девелоперской компании TektaGroup Романа Сычёва стала отмена обязательного согласования задания на проектирование, буклета архитектурно-градостроительного решения (АГР) с управой, префектурой и Мосгосэкспретизой.

Все включено

Москва как один наиболее динамично развивающихся мегаполисов в последние годы показывает небывалые темпы реформирования всей системы взаимоотношений власти и бизнеса, что, безусловно, находит отражение и в упрощении порядка оформления градостроительной документации.

Среди важных изменений – включение раньше всех в стране в ГПЗУ информации о технических условиях подключения к инженерным сетям. Это позволяет девелоперу еще на стадии оформления документов понять необходимый объем инвестиций в строительство, а значит грамотно рассчитать всю экономическую модель проекта.

"В целом, несмотря на мелкие недочеты, можно отметить, что, все инициативы связанные со взаимодействием смежных государственных структур разумны и направлены на контроль качества строительства", - считает официальный представитель делового квартала Neopolisот A-storEstate Евгения Лучицкая. По ее мнению, благодаря введению системы межведомственной связи, многие процедуры действительно ускорились. В частности, сократился срок подачи документов в электронном виде через «Единое окно».

Если включение техусловий в ГПЗУ - новелла общефедеральная, то в Москве пошли еще дальше и создали в электронном виде единый Сводный план подземных коммуникаций и сооружений, данные из которого также включаются в ГПЗУ. Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева уверена, что включение в ГПЗУ данных о подземных коммуникациях решило, пожалуй, самую большую проблему, поскольку общую информацию о состоянии подземных коммуникаций в Москве приходилось запрашивать у единственного источника – «Мосгоргеотреста», а уже потом уточнять сведения по разным районам и сетевым организациям. «Но даже у них не всегда была точная информация, - говорит Надежда Косарева. - А получить ее было большой головной болью: документы хранились в бумажном виде, часто сведения о коммуникациях противоречили друг другу. Это было все очень долго и, соответственно, дорого». Для того, чтобы такая услуга оказывалась в электронном виде специалисты Стройкомплекса оцифровали бумажный архив, а это более чем 300 (!) тысяч документов, описывающих подземное пространство столицы, накопленных с 1944 года. В результате этой работы был сформирован кадастр подземного пространства Москвы, который содержит информацию о видах и местоположении как существующих, так и о проектируемых подземных инженерных коммуникациях и сооружениях.

Совсем недавно, в августе этого года Правительство Москвы подписало соглашения с шестью ресурсоснабжающими организациями о взаимодействии при оказании услуг в электронном виде по подключению объектов капстроительства к сетям инженерно-технического обеспечения на основании единой заявки. Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики соглашения заключены с АО "ОЭК", ПАО "МОЭК", ПАО "МОЭСК", АО "Мосводоканал", АО "МОСГАЗ", АО "Мособлгаз". Уже в конце года застройщики смогут подавать единую заявку через официальный портал мэра и правительства Москвы для подключения ко всем видам ресурсов. Такой эксперимент затронет Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В случае удачной его реализации, данная практика будет распространена на всю территорию Российской Федерации.

Завершен перевод госуслуг в сфере строительства в электронный вид

Сокращению сроков и стоимости согласования проектной документации также способствует перевод государственных услуг в сфере строительства в электронный вид. Подать заявление на предоставление разрешения на строительство и всю документацию застройщик может через портал mos.ru. Результаты рассмотрения обращения также передаются заявителю в электронном виде.

Еще с ноября 2016 года проверить достоверность определения сметной стоимости объектов капитального строительства можно только через интернет. По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, это еще один шаг к полному циклу оказания услуг в сфере строительства онлайн. "Снижение административных барьеров благодаря переходу на электронную форму взаимодействия – одно из приоритетных направлений деятельности Стройкомплекса Москвы. Это позволяет сделать процедуру оказания госуслуг более прозрачной, оптимизировать работу заказчиков. Возможность пройти этот обязательный этап согласования через портал делает эту услугу более доступной для заявителей. Чтобы получить ее, теперь не нужно лично обращаться в ведомство», – заявил Валерий Леонов.

Его слова подтверждают и девелоперы. Так, генеральный директор "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова отмечает, что процедура выдачи разрешений на строительство стала проще благодаря вводу электронного документооборота. Срок выдачи таких разрешений сократился, а подать заявку и документы можно удаленно из любой точки мира. "Сотрудники компании не будут тратить время на поездки в инстанции, а человеческий ресурс – один из самых важных для оптимального менеджмента. Кроме того, теперь в личном кабинете девелопер всегда может проследить, на какой стадии рассмотрения находится его заявка. А это тоже большой плюс", – отметила Татьяна Тихонова.

Реновация как драйвер роста

Стартовавшая в российской столице программа реновации жилья даст мощный толчок оптимизации административных процедур в строительстве. Одним из наиболее важных направлений станет упрощение механизма и порядка присоединения новых объектов к инженерным сетям. В рамках программы реновации планируется «обкатать» новый порядок подключения домов к коммуникациям.

В результате уже проведенной работы были сокращены сроки прохождения процедур с 927 дней до 447 дней и их количество — с 85 до 54, а до конца 2018 года планируется оптимизировать процедуры получения ордера на проведение земляных работ в целях осуществления строительства и процедуры в сфере проведения инженерных изысканий, отменить процедуру регистрации технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса. Это позволит сократить срок оформления еще на 69 дней и 5 процедур. Как пояснил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в итоге должно остаться 49 административных процедур, с общим сроком прохождения их в 378 дней. «Оптимизация административных регламентов, проводимая для ускорения строительства домов по программе реновации, коснется всех процедур, связанных со строительством недвижимости в Москве в целом», — отметил Марат Хуснуллин.

От электронного к цифровому взаимодействию

Стоит отметить, что Москва не останавливается на достигнутом. Уже сегодня активно прорабатывается вопрос создания единой цифровой платформы по взаимодействию органов власти с застройщиками в строительной сфере. Целями создания единой цифровой платформы являются снижение административных барьеров для участников строительства в рамках получения государственных услуг, в том числе в части сокращения объемов предоставляемой информации и количества документов, автоматической инициации заявок на оказание государственных услуг, осуществления контроля над участниками строительного проекта и возможности прогнозирования сроков завершения проекта.