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Москва, 19.09.2018

Орешкин рассказал, как повышение ставки ЦБ повлияет на инфляцию

«Expert Online» 2018

Максим Орешкин – глава Минэкономразвития – убеждён, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ не окажет никакого влияния на прогнозы ведомства по инфляции.

Чиновник подчеркнул, что прогноз министерства остаётся без изменений. Орешкин также пояснил, что речь идёт не только о 2018 годе, но и о следующем, передаёт РИА Новости.

«Решение Банка России на инфляцию этого года не окажет практически никакого влияния», – резюмировал глава Минэкономразвития, добавив, что динамика кредитования на данный момент всё больше зависит от волатильности долгосрочных ставок.

Напомним, 14 сентября регулятор повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых.

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