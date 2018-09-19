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Москва, 20.09.2018

Особенности аварийного вскрытия автомобиля

«Expert Online» 2018

Причины, приводящие к необходимости аварийного вскрытия автомобиля

Поскольку главное требование к автомобильным замкам заключается в высокой надежности, то они оснащаются сложными системами запорного механизма, которые очень трудно вскрыть. Лучше всего избегать ситуаций, в которых возникает необходимость вскрыть машину. В число таких ситуаций входят следующие:

  • потеря ключа;
  • неправильное использование центрального замка, ведущее к некорректной подаче сигнала и блокировке двери;
  • попадание пыли и атмосферных осадков в запорный механизм, в результате чего поверхности деталей могут быть повреждены;
  • вскрытие автомобиля неподходящим ключом или неудачная попытка взлома с целью ограбления;
  • образование очень тонкой корки льда из-за замерзания попавших внутрь атмосферных осадков, что мешает нормальному функционированию механизма;
  • деформация ключа или отделение его части, застревающей в запорном механизме;
  • попытка взлома запорного устройства с помощью фомки, отмычки и других подобных инструментов.

Все вышеперечисленные причины способны привести не просто к необходимости выполнять экстренное принудительное вскрытие автомобильного замка, но и к довольно серьезным проблемам в его функционировании в дальнейшем. В таких ситуациях необходима помощь мастера по вскрытию замков, потому как невозможно избежать вторжения в запорный механизм автомобильной двери.

 

Порядок действий при возникновении необходимости во вскрытии автомобильного замка

 

Приступать к изучению всех нюансов данной проблемы следует еще при покупке машины. Запорные механизмы, выпускавшиеся несколько десятилетий назад, были очень простыми и непритязательными. В настоящее время на дорогах нашей страны можно встретить немало моделей авто того периода. Их запорные устройства были типовыми, но добротными, поскольку угоны легковых машин тогда случались довольно редко. В последнее десятилетие прошлого века криминальная обстановка в нашей стране резко ухудшилась, и автомобильные замки стали совершенствоваться. На рынке начали появляться иномарки, оснащенные сложными механизмами, не дающими вскрыть авто за несколько секунд. Из-за высокой стоимости таких замков позволить себе приобрести их могли далеко не все автовладелеьцы, однако этот способ обеспечивал эффективное решение проблемы сохранности и безопасности автотранспортного средства. С течением времени надежность систем росла.

Сейчас российские и иностранные автопроизводители широко используют высокие технологии при конструировании автомобильных замков, и их вскрытие представляет собой непростую задачу. Некоторые автовладельцы, столкнувшиеся с необходимостью решения данной проблемы, первым делом обращаются за помощью к своим друзьям и знакомым, ранее рассказывавшим об умении вскрывать автомобиль без ключа. Однако надо понимать, что даже если друг или приятель обладает требуемыми навыками и умениями, он не станет отвечать за свои манипуляции с замком автомобиля и за их последствия. Поэтому намного надежнее и удобнее воспользоваться услугами специализированной фирмы, способной аварийно вскрыть дверь, номер телефона которой нужно всегда иметь при себе.

Особенности вскрытия автомобильных дверей

Чтобы обеспечить постоянную уверенность в возможностях, надежности и функциональности своего автомобиля, необходимо располагать определенными средствами, позволяющими подстраховаться от всевозможных экстренных ситуаций.

В настоящее время разнообразие марок машин, находящихся в распоряжении автовладельцев, очень велико. Однако еще богаче многообразие автомобильных замков и систем сигнализации, выходящих из строя. В специализированных фирмах используются определенные схемы оказания соответствующих услуг для автовладельцев, которые хотят вскрыть захлопнувшуюся дверь своей машины без ощутимых последствий для нее. Сначала осуществляется прием заявки, уточняется местоположение авто, а также выясняются другие нюансы. Ключевой момент состоит в установлении правоотношения заявителя к автомобилю.

Вскрытие замка не представляет особых сложностей для профессионалов, но оказание данной услуги без соответствующих юридических формальностей чревато очень серьезными последствиями, включая следующие:

  • нарушение целостности залога, если автомобиль используется в этом качестве;
  • страховой случай;
  • угон автомобиля мошенником, выдающим себя за его владельца, который оставил ключи внутри.

В этой связи у многих автовладельцев данный тип работ подсознательно воспринимается как некое нарушение законодательства, выполняемое полукриминальными личностями. В действительности дело обстоит совершенно иначе. Все представители специализированных фирм при поступлении на работу не только доказывают свою профессиональную подготовку, но и подвергаются службой безопасности проверке на предмет судимостей и совершения противоправных действий ранее. Поэтому таким фирмам вполне можно доверять.

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