Праздник для русофобов: в Львовской области запретили русский язык

В Львовской области Украины вводится мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта».

Соответствующее решение приняли депутаты местного облсовета. Как пишут СМИ «незалежной», это скандальное решение принято, чтобы избежать эскалации напряжённости в украинском обществе и не допустить разжигания межнациональной розни.

Кроме того, по замыслу депутатов-русофобов, запрет на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» должен помочь в «преодолении последствий длительной языковой русификации».

Также на заседании Совета дано поручение чиновникам областной администрации создать специальную рабочую группу, члены которой должны будут встречаться с жителями региона и проводить разъяснительную работу, объясняя им смысл этого неоднозначного моратория.

Помимо этого, львовские депутаты собираются обратиться в Верховную Раду Украины с требованием запретить публичное воспроизведение любых аудиовизуальных произведений на русском языке на всей территории «незалежной».