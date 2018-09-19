Прибалтика заставила американцев отказаться от советской символики

Сеть американских супермаркетов Walmart пообещала изъять из продажи одежду с символикой СССР в ответ на требование политиков Прибалтики, сообщает BNS.

Отмечается, что в сеть обратились политики всех трех прибалтийских стран. По словам пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Расы Якилайтене, письмо руководства Walmart с соответствующим заверением получил посол Литвы в США. В нем сообщается, что товары с советской символикой будут изъяты из продажи в ближайшее время.

«Посол Литвы в США получил ответ руководства Walmart на направленное ему письмо, в котором содержится обещание изъять из торговли в ближайшее время товары с советской символикой», - рассказала Якилайтене.

Напомним, депутаты прибалтийских государств направили письмо в Walmart с просьбой изъять футболки с советским гербом. Они мотивировали свою просьбу тем, что советская символика «оскорбляет чувства пострадавших во времена СССР людей».