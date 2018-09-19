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Москва, 19.09.2018

Прибалтика заставила американцев отказаться от советской символики

«Expert Online» 2018
  • Прибалтика заставила американцев отказаться от советской символики
Сайт Walmart

Сеть американских супермаркетов Walmart  пообещала изъять из продажи одежду с символикой СССР в ответ на требование политиков Прибалтики, сообщает BNS.

Отмечается, что в сеть обратились политики всех трех прибалтийских стран. По словам пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Расы Якилайтене, письмо руководства Walmart с соответствующим заверением получил посол Литвы в США.  В нем сообщается, что товары с советской символикой будут изъяты из продажи в ближайшее время.

«Посол Литвы в США получил ответ руководства Walmart на направленное ему письмо, в котором содержится обещание изъять из торговли в ближайшее время товары с советской символикой», - рассказала Якилайтене.

Напомним, депутаты прибалтийских государств направили письмо в Walmart с просьбой изъять футболки с советским гербом. Они мотивировали свою просьбу тем, что советская символика «оскорбляет чувства пострадавших во времена СССР людей».

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