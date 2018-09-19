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Москва, 19.09.2018

Курс доллара: рубль преодолел психологический уровень

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара: рубль преодолел психологический уровень
Геннадий Сафонов/Интерпресс/ТАСС

Курс доллара на открытии торгов среды заметно снижается к рублю, курс американской валюты опустился ниже 67 рублей впервые с 27 августа.

Курс доллара на 10.06 мск снижался на 40 копеек — до 66,98 рубля, курс евро — на 32 копейки — до 78,26 рубля.

Рубль поддерживают высокие цены на нефть на фоне одобрения Саудоской Аравией роста цен выше 80 долларов за баррель, рост аппетита к риску на международных площадках и продажи валютной выручки для уплаты налогов.

Впрочем, риски для российской валюты сохраняются. Администрация США ранее заявила, что не ожидает, что Россия пойдет на встречу по вопросу с проверкой химических объектов. А это значит, что новый пакет санкций будет введен в ноябре. Против рубля и эскалация торговой войны между США и Китаем, что, по оценке экспертов, сократит ВВП России.

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