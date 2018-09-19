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Москва, 19.09.2018

США обновили список врагов своей кибербезопасности

«Expert Online» 2018
  • США обновили список врагов своей кибербезопасности
NBC News

В новой стратегии по кибербезопасности США Россия и Китай называются главной угрозой. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на выдержки из документа, попавшие в его распоряжение.

В документе отмечается, что США не только вовлечены в «долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией», но и сталкиваются риском для страны из-за «вредоносной кибердеятельности Москвы и Пекина».

«Россия использовала информационные операции в киберпространстве, чтобы оказывать влияние на население нашей страны и бросить вызов нашим демократическим процессам», —  говорится в стратегии.

Китай, как следует из документа обвиняется властями США в попытке украсть у них секретные данные.

Помимо России и Китая  угрозами называются Иран и КНДР. Эти страны, как следует из документа, используют кибервойны, «чтобы навредить гражданам США и угрожать интересам» страны.

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