ЦИК сомневается в дееспособности избиркома Приморья

У членов Центральной избирательной комиссии РФ возникли сомнения в способностях избирательной комиссии Приморского края исполнять свои функции. Вопросы появились после нарушений, который ЦИК Приморья допустил на выборах краевого губернатора.

«Речь идет о системных, хорошо продуманных нарушениях, которые привели к тому результату, который мы с вами наблюдаем», - прокомментировал ситуацию член Центризбиркома Борис Эбзеев, который назвал ситуацию с выборами приморского губернатора «экстраординарной».

По его словам, краевой избирком не смог обеспечить «выполнение конституционных требований и нашего электорального законодательства».

Напомним, сегодня 19 сентября выборы губернатора в Приморье признаны недействительными. ЦИК РФ объявил о целесообразности второго тура. В Центризбиркоме также заявляли, что, если избирком Приморья не последует рекомендации, то выборы отменит Центризбирком РФ.