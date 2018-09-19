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Москва, 19.09.2018

ЦИК сомневается в дееспособности избиркома Приморья

«Expert Online» 2018

У членов Центральной избирательной комиссии РФ возникли сомнения в способностях избирательной комиссии Приморского края исполнять свои функции. Вопросы появились после нарушений, который ЦИК Приморья допустил на выборах краевого губернатора.

«Речь идет о системных, хорошо продуманных нарушениях, которые привели к тому результату, который мы с вами наблюдаем», -  прокомментировал ситуацию член Центризбиркома Борис Эбзеев, который назвал ситуацию с выборами приморского губернатора «экстраординарной».

По его словам, краевой избирком не смог обеспечить «выполнение конституционных требований и нашего электорального законодательства».

Напомним, сегодня 19 сентября выборы губернатора в Приморье признаны недействительными. ЦИК РФ объявил о целесообразности второго тура. В Центризбиркоме также заявляли, что, если избирком Приморья не последует рекомендации, то выборы отменит Центризбирком РФ.

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