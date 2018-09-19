Учёные заявили о неизбежности глобальной катастрофы

В самое ближайшее время нашу планету ждёт глобальная климатическая катастрофа.

К таком выводу пришли учёные, которые изучили состояние эмиссионного бюджета углекислого газа. По их данным, в настоящее время он упал почти до нуля, поэтому глобальная катастрофа – неизбежна.

Согласно результатам исследования, которые опубликованы в Nature Geoscience, при сохранении текущего уровня выбросов углекислого газа, эмиссионный бюджет будет исчерпан уже через 5-6 лет.

Ранее сообщалось, что учёные рассказали, где в ближайшее время могут возникнуть гигантские цунами высотой в несколько сотен метров. По их мнению, из-за таяния ледников, стихийные бедствия угрожают побережьям Гренландии, Патагонии и Норвегии.

Наша справка

Эмиссионный бюджет – максимальное допустимое количество выбросов за определенный период, которое позволяит не повышать уровень глобального потепления. В настоящее время его уровень почти равен нулю из-за таяния ледников и выбросов углерода.