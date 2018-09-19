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Москва, 19.09.2018

Украина объявила себя форпостом западной цивилизации

«Expert Online» 2018

Как уверена вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, Украина является  «форпостом западной цивилизации», однако, Европа этого еще не поняла и не оценила страну по достоинству.  С таким заявлением она выступила в эфире телеканала «Прямой».

«Своей волей, тем, что мы сознательно начали защищаться от российского нашествия, мы стали форпостом западной цивилизации»,  - поделилась своими воззрениями Климпуш-Цинцадзе, которая при этом расстроена, тем, что «западные партнеры привыкли видеть Украину совсем в другом качестве» и в этой связи не называют сроков вступления Украины в ЕС и НАТО.

«Нас раньше хотели сделать то мостом, то какой-то серой зоной, а мы наконец определились для себя, и я думаю, что это определение воспринимают как страны Европейского союза, так и НАТО»,  - рассказала украинская чиновница.

Напомним, Киев давно демонстрирует приверженность к проевропейскому курсу, а глава страны Порошенко в сентябре текущего года направил в Раду законопроект о закреплении «европейского и евроатлантического направления развития Украины».

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