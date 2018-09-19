В России повысят МРОТ

Кабмин РФ предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России до 11,280 тыс. руб. Таким образом, повышение составит 117 руб., передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на финансово-экономическое обоснование к законопроекту, предлагается установить с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 11 280 руб. в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума за второй квартал этого года.

Кроме того, в документе отмечается, что повышение МРОТ потребует пять млрд рублей бюджетных средств.

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ — законодательно установленный минимум, который применяется для регулирования оплаты труда, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности.

МРОТ также используется для определения величины налогов, сборов, штрафов и платежей, которые исчисляются в соответствии с российскии законодательством в зависимости от минимального размера оплаты труда.