Как открыть сломанный замок Mottura

Mottura один из лидеров в производстве безопасных замков на бронированные, металлические, межкомнатные двери и сейфы. Механизмы секретности этой марки при любом сбое моментально блокируются. Мастера из Lockservice быстро вскроют замки Mottura. Звоните!

Широкий диапазон запирающих устройств фирмы Mottura включает изделия с разным уровнем безопасности: от простых навесных, до инновационных электронных замков X.

Основные типы замков, выпускаемые эти производителем:

простые накладные устройства;

сувальдные;

сувальдно-цилиндрические.

Все замки фирмы Mottura изготавливаются только в Италии с использованием уникальных технологий. Компания имеет собственные исследовательские, экспертные и испытательные лаборатории, что гарантирует высочайшее качество продукции. Mottura не просто действует в рамках высоких стандартов безопасности. Замки, производимые компанией, существенно превосходят их. Этот факт подтвердили испытания, проведенные в процессе сертификации.

На наружные металлические двери обычно устанавливают сувальдные или цилиндровые замки.

Цилиндровые замки

Популярна серия цилиндровых замков Champions 30. Их запорный механизм включает несколько прочных пружин и магнитного пина. На ключах находится магнитная вставка, которая при взаимодействии с магнитным пином разблокирует цилиндр и отпирает механизм.

Вскрыть такой замок простой отмычкой или бампингом нельзя. В этой же серии есть модели, которые ко всему прочему дополнены секретными плавающими элементами.

Сувальдные замки

Сувальды – это специализированные части замка, похожие на пластины, они управляют движением засова в тот момент, когда вы поворачиваете ключ в скважине. Чем больше сувальд находится в замке, тем выше его надежность. Если вы потеряли ключ, то необязательно вскрывать замок, можно вызвать специалиста, который перекодирует ваше устройство на другой комплект.

Серия 54 оснащена сувальдно-цилиндровыми системами или парой сувальдных устройств. Изначально именно такие замки называли сейфовыми из-за их особой надежности. Сейчас такие устройства можно встретить не только в квартирах и частных домах, но и в банках и музейных хранилищах.

При сочетании сувальдной и цилиндровой систем получаются сверхнадежные замки. Он сочетает преимущества обоих типов устройств, а стоит дешевле, чем их раздельная установка.

В последние годы компания Mottura разрабатывает замки нового поколения X, где механические части замка работают под контролем электроники, что делает использование более удобным. Такой запирается автоматически при закрытии двери, а открывается при помощи биометрических данных (отпечаток пальца) или радиобрелка. Такие устройства оснащены элементом бесперебойного питания, так что неожиданное отключение электроэнергии не принесет неудобств владельцу.

Итальянский замок Mottura может служить годами, но рано или поздно он выйдет и строя, как любое устройство и тогда вам понадобятся услуги аварийного вскрытия.

Способы самостоятельного вскрытия

Замки с более простой защитой можно попытаться вскрыть самостоятельно.

При вскрытии замка с цилиндровым запирающим механизмом вам понадобится дрель, так как прежде чем приступить к отпиранию, необходимо произвести сверление исполнительного механизма. Приготовьте сверла высокого качества с показателем твердости не менее 9,8.

Сначала определите место сверления: необходимо найти точку, где расположены зацепы стопорной пластины. Чтобы вскрытие прошло удачно важно точно определить место сверления. Для этого нужно, зная устройство замка, нарисовать план сверления на листе бумаги, который потом можно приложить к коробу запирающего устройства. Если вы не представляете принцип действия и внутреннее устройство вашего замка правильно наметить место для будущего отверстия практически невозможно.

Предположим, все прошло удачно, и вы имеете отверстие в коробе замка. Дальше нужно будет взять два шила и через полученное отверстие одним из них поднять стопорную пластину, а другим передвинуть засов и отпереть замок.

Как видите, вскрытие надежного замка не такая уж тривиальная задача. Небольшая ошибка и вы можете повредить короб или даже дверное полотно, а замена всей двери стоит гораздо дороже, чем замена замка.

Силовые методы вскрытия – тоже плохое решение, поскольку в таком случае шансов сохранить замок и целостность двери совсем нет.

При открытии более сложных запирающих систем может понадобиться не только специальные навыки и знания, но и инструмент, например набор для декодирования замков бренда Mottura.

Аварийное вскрытие профессионалами

Аварийное вскрытие – сложная задача, поскольку современные дверные замки являются высокотехнологичными устройствами. Для того чтобы сохранить дверное полотно, а возможно и сам замок лучше обратиться к профессионалам фирмы Lockservice.

Преимущества компании Lockservice:

наши мастера работают в режиме 24/7 и готовы выехать к вам в течение 15 минут после обращения;

вызовы доступны как по городу Москва, так и по всему Подмосковью;

специальный инструмент и многолетний опыт в сфере аварийного вскрытия позволяет произвести работу максимально аккуратно и сохранить вашу дверь и замок;

цены на услуги оговариваются до начала работ;

каждый мастер имеет на руках утвержденный прейскурант на все услуги;

мы строго проверяем сотрудников на наличие судимости и соответствие профессиональных навыков высоким стандартам;

все клиенты получают официальные документы (договор, акт) и гарантию на работу и изделия.

Доверьте вскрытие замков Mottura опытным специалистам компании Lockservice: мы работаем быстро, но максимально бережно по отношению к вашей двери и запорному механизму.