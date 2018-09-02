Критерии выбора внешнего аккумулятора для смартфона, планшета и ноутбука. Основные характеристики, разновидности, а также дополнительные возможности повербанков.

Как выбрать внешний аккумулятор

Внешний аккумулятор или Повербанк ( от англ. Power Bank) – это специальное устройство, которое позволяет его пользователю не зависеть от розеток. Теперь заряжать смартфон можно в любом удобном для себя месте. К сожалению, у многих владельцев их портативные устройства разряжаются намного быстрее, чем хотелось бы, но повербанк поможет решить эту проблему.

Что такое повербанк?

Повербанком называют некое портативное зарядное устройство, которое в свою очередь может быть изготовлено в любой форме. Внутри изделия находится качественная литий-ионная батарея.

Эти девайсы заряжаются от электросети, а накопленную электроэнергию в дальнейшем можно использовать для подзарядки смартфона или планшета. В некоторых случаях повербанк оснащен несколькими вариантами USB-порто для зарядки более одного устройства.

Чтобы понять, требуется ли приобретать внешний аккумулятор, прежде стоит выяснить, как часто требуется зарядка для портативных устройств. Только после этого необходимо принимать соответствующее решение.

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Причины покупки внешнего аккумулятора

Внешний аккумулятор станет самым настоящим спасением для тех людей, которые ежедневно носят с собой множество гаджетов, которые нуждаются в постоянной зарядке.

Его также часто берут с собой в поход туристы, когда нет возможности зарядить устройства от сети. Благодаря приобретению такого повербанка можно обеспечить полную работоспособность своей техники на долгое время.

Большим плюсом портативных батарей является то, что они позволяют заряжать устройство несколько раз подряд.

Преимущества внешних аккумуляторов:

Компактность и маленький вес устройства;

Простота и легкость использования;

Отличный уровень устойчивости перед механическими повреждениями;

Стабильная и безопасная работа в течение долгого промежутка времени;

Способность выполнять зарядку портативных устройств несколько раз подряд.

Как правильно выбрать стоит внешний аккумулятор?

Выбор портативного и самое главное качественного внешнего аккумулятора – это сложный и очень долгий процесс, к которому стоит подойти со всей ответственностью. Прежде, чем приобрести устройство, необходимо тщательно изучить множество девайсов, их технические характеристики и только после это делать окончательный выбор.

Емкость - чем больше, тем лучше

При выборе устройства в первую очередь нужно определиться с его емкостью. В этом поможет инструкция, которая обязательно прилагается к каждому девайсу. Выполнив это действие можно приступать к дальнейшему этапу.

Вес и габариты имеют практическое значение

Далее стоит обратить особое внимание на внешние габариты и вес аппарата. Специалисты в таком случае настоятельно рекомендуют выбирать небольшой внешний аккумулятор, который сможет поместиться даже в кармане брюк.

Сила тока

Сила тока – это фактор, который влияет на скорость зарядки, на него тоже необходимо обратить пристальное внимание. Перед покупкой следует узнать, какая максимальная сила тока нужна для Вашего устройства:

Если сила тока внешнего аккумулятора больше - не пугайтесь, девайс не получит "лишних" ампер благодаря внутренней защите, которая предотвратит выход из строя. Если сила тока повербанка меньше - то устройство также будет заряжаться, но значительно медленнее.

Кроме того, не забывайте, что при параллельной зарядке нескольких устройств суммарная сила тока может делиться между портами и уменьшаться пропорционально количеству подключений.

Количество встроенных USB-портов

Не нужно покупать внешний аккумулятор всего лишь с одним разъемом, для удобства пользования рекомендуется приобрести устройство с несколькими USB-портами. Так, во-первых, перед Вами никогда не встанет вопрос приоритета, что зарядить сначала - смартфон или часы. А во-вторых зарядка всех девайсов будет протекать одновременно, что сэкономит массу времени

Более подробно о критериях выбора повербанка читайте на сайте https://geeksus.ru/kak-vybrat/kak-vibrat-powerbank/