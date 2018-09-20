Элла Памфилова: «вдруг раз — и такой удар под дых»

На своем, прошедшем в Москве 19 сентября 2018 года очередном заседании Центральная избирательная комиссия России «постановила рекомендовать Избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора Приморского края недействительными». Также ЦИК РФ приняла решение направить «в федеральные правоохранительные органы по компетенции» материалы, «связанные с возможными нарушениями» на выборах в Приморье. Это будет сделано после изучения всех обстоятельств и фактов, говорится в официальном сообщении Центризбиркома.

По окончании заседания ЦИК ее глава Элла Памфилова сделала не менее существенные, хотя и менее формальные заявления. «Вы знаете, как обидно было — взяли и перечеркнули всю работу… Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз — и такой удар под дых».

Очень эмоционально и уверенно Элла Памфилова заявила: «Если кто-то думает, что я такая пешка, я не для этого прожила свою жизнь непростую, чтобы быть пешкой в чьих бы то ни было руках. У меня есть своя позиция, свое понимание, что надо делать, и именно поэтому я на этом месте сейчас. Если я пойму, что не получается, конечно, меня здесь не будет. Делать то, что противно моей совести, я не буду», — сказала она

Говоря об отношении президента Владимира Путина к работе, проводимой ЦИК после второго тура выборов в Приморье, глава ЦИК сказала: «У меня есть в его лице поддержка по принципиальной позиции по поводу организации и проведения выборов», — цитирует ее слова РБК.

На том же заседании ЦИК был рассмотрен вопрос «О готовности избирательных комиссий Республики Хакасия, Хабаровского края и Владимирской области к проведению повторного голосования по выборам высших должностных лиц субъектов Российской Федерации». Повторное голосование там состоится 23 сентября. Зампред Центризбиркома Николай Булаев отметил, что «очень важно, чтобы выборы в трех этих регионах прошли открыто, честно и в полном соответствии с избирательным законодательством».

В контексте оперативной реакции ЦИК РФ на ситуацию в Приморье, Элла Памфилова так прокомментировала предстоящие вторые туры: «Важно было на упреждение сработать, чтобы они услышали: ребята, никому спуска не будет. Я не позволю больше вот так взять и перечеркнуть нашу работу и работу огромного количества людей. Очень серьезная ответственность будет. Мы решительно настроены на отмену выборов, если будет на то повод серьезный. И я хочу, чтобы это знали все сейчас, — никому спуску не будет», — заявила она.

Глава ЦИК отметила также те технические возможности, которые есть теперь у комиссии, а также дала количественную оценку по крайней мере части тех нарушений, которые имели место на выборах 16 сентября в Приморье. Во-первых, возможность наблюдать за ходом подсчета голосов в онлайн-режиме позволила увидеть имевшие место в этом процессе перерывы. Во-вторых, позднее «выяснили, что примерно 24 тыс. голосов было бездарно вброшено. — заявила она. — Будем отдельно разбираться, по чьей вине это произошло. ТИК захватывали фактически совершенно случайные люди». Из-за этого с протоколами, по ее словам, «могла произойти любая трансформация, поскольку была очень маленькая разница между результатами кандидатов». В результате «реально установить волеизъявление избирателей Приморского края не представляется возможным».

При этом жалобы, как сообщила глава ЦИК, есть на обоих кандидатов — и на врио главы региона Андрея Тарасенко, и на его оппонента, кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

РИА Новости напоминают, что в ходе выборов губернатора Приморья 16 сентября (второй тур) после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Его лидерство сохранялось и далее, однако затем в публикации итогов голосования возникла пауза, а в итоге, после обработки всех бюллетеней, врио главы региона Андрей Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, при 48,06% у Ищенко. Сразу же появились сообщения о серьезных нарушениях, о чем косвенно свидетельствовал и ход подсчета голосов.

Следует отметить, что постановление ЦИК РФ от 19 сентября об итогах выборах в Приморье носит рекомендательный характер и адресовано избиркому Приморского края. Как сообщают РИА Новости, решение о результатах выборов (об их отмене или о признании выборов состоявшимися) краевой избирком может принять уже на заседании 20 сентября. Агентство цитирует секретаря избирательной комиссии Приморья Наталью Камаеву, которая не стала прогнозировать ее решение: «Комиссия — это коллегиальный орган, будем обсуждать и принимать решение. Комиссия состоит из 14 членов», — сказала она.

В случае признания результатов прошедших выборов недействительными, выборы главы Приморья должны пройти не позднее, чем через три месяца, причем это будет новая кампания, а не «третий тур», цитирует агентство РИА Новости секретаря ЦИК РФ Майю Гришину.

И, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Андрей Тарасенко пока остается исполняющим обязанности главы региона. Он подтвердил слова Эллы Памфиловой об отношении к ситуации президента, сказав, что в Кремле поддерживают позицию Центризбиркома.