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Москва, 20.09.2018

Финляндия решила построить на границе с Россией забор

«Expert Online» 2018

Финляндия намерена возвести на границе с Россией забор из стальной сетки по территории Юго-восточной Финляндии до Кайнуу, сообщил финский сайт Yle. Сооружение необходимо для защиты от диких кабанов. Животные являются переносчиками вируса африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщает СМИ, в Финляндии не было выявлено случаев вируса АЧС, однако, в России в 200 километрах от финской границы подобные неопрятности случались.

«Африканская чума свиней очень коварна, так как распространяется также через мясо. Вирус очень устойчив к высоким температурам», - рассказал советник министерства сельского и лесного хозяйства Катри Левонен,  которого цитирует СМИ.

Чиновник заявил также, что продукция из свинины не проходит термической обработки, что делает риск заражения этим вирусом через колбасные изделия крайне высоким.

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