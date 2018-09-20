Исполком WADA проголосовал за восстановление РУСАДА

На заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), который проходит на Сейшельских островах, большинство его членов проголосовали за восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Согласно предварительной информации, против высказались лишь несколько из 12 членов исполкома, передаёт РИА Новости.

В свою очередь Inside the games уточняет, что 9 человек проголосовали «за» восстановление РУСАДА, 2 – против, 1 воздержался.

Напомним, WADA поставило перед РУСАДА условие - для восстановления аккредитации РФ должна была предоставить базу данных Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее WADA решило не восстанавливать статус РУСАДА, так как наша страна не признала выводы комиссии Ричарда Макларена. Однако позже во Всемирном антидопинговом агентстве предложили РФ некий компромисс, которой в Минспорте РФ приняли.