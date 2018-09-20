Бренд PEUGEOT – это полёт фантазии, которая не имеет границ; это неожиданные и яркие решения, которые опережают время; это передовые технологии и модельный ряд, созданный с учётом исторического опыта Марки и в соответствии с мировым трендом перехода на новые источники энергии.

Именно поэтому компания PEUGEOT представляет новый, футуристичный и элегантный концепт-кар e-LEGEND, для создания которого использованы лучшие наработки бренда PEUGEOT. Концепт-кар PEUGEOT e-LEGEND воплощает принципиально новый взгляд на будущее автомобиля и удовольствие от вождения.

PEUGEOT e-LEGEND будет представлен на Парижском автосалоне 2018.

#UNBORING THE FUTURE

Будучи одним из крупнейших игроков в области высокотехнологичных разработок, компания PEUGEOT плавно переходит к использованию альтернативных видов энергии и убеждена, что главной целью является внедрение технологий, способных доставить ещё большее удовольствие от вождения.

Увлекательное будущее – это будущее, в котором водитель сможет выбирать тип кузова, тип привода или режим вождения. Марка PEUGEOT продолжает открывать для себя новые возможности, отвечать на вызов времени и создавать автомобили на еще более высоком уровне качества, стиля и эмоций. Всё это воплощает в себе новый концепт-кар e-LEGEND, в котором сочетается свобода движения и бесконечное удовольствие от вождения.

При ускоренном темпе современной жизни главной ценностью становится время. Беспилотное управление позволит вернуть человеку время, которое он может провести с пользой для себя во время поездки.

В зависимости от условий дорожного движения и манеры вождения, концепт PEUGEOT e-LEGEND предлагает четыре режима.

Два беспилотных режима:

SOFT : в этом режиме повышенное внимание уделяется комфорту пассажиров. На цифровых дисплеях отображается минимум информации;

: в этом режиме повышенное внимание уделяется комфорту пассажиров. На цифровых дисплеях отображается минимум информации; SHARP: в этом режиме всё заточено на динамичное управление. Предлагается возможность максимального подключения к цифровым, медийным средствам (социальные сети, записная книжка и т.д.).

В режиме беспилотного вождения изменяется внутренняя конфигурация салона PEUGEOT e-LEGEND:

благодаря проводной технологии рулевого управления рулевое колесо складывается, полностью открывая 49-дюймовый дисплей;

передние сиденья откидываются;

автоматически раскладываются боковые подлокотники с вместительным вещевым отделением и нишей для беспроводной зарядки смартфона;

основные органы управления остаются доступными на центральной консоли, интегрированный в сиденье водителя.

Пассажиры могут заниматься любимыми делами: играть в видеоигры или смотреть фильмы на центральном дисплее или на дисплеях, встроенных в солнцезащитные козырьки.

Два режима ручного вождения:

LEGEND : «круизный» режим с отображением трех приборов, созданных по мотивам модели Peugeot 504 Coupe и цифровым отображением информации на различных дисплеях;

: «круизный» режим с отображением трех приборов, созданных по мотивам модели Peugeot 504 Coupe и цифровым отображением информации на различных дисплеях; BOOST: динамичное, активное вождение благодаря мощному электрическому двигателю. Обзор на 180° с выводом изображения на дисплей.

PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT модифицирует ДНК бренда, объединяя его наследие с самыми передовыми технологиями в автомобильном мире. PEUGEOT доказывает, что высокотехнологичный автомобиль с ультрасовременным дизайном может быть функциональным. Выбор силуэта купе для автономного автомобиля делает его более привлекательным и желанным. Появление новых электрических платформ открывает дополнительные возможности для дизайнеров, устраняя технические ограничения, связанные с наличием двигателя внутреннего сгорания.

Размеры PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT (в мм):

▪ длина: 4650;

▪ ширина: 1930;

▪ высота: 1370;

▪ колесная база: 2690.

На автомобиле установлены 19-дюймовые колесные диски и серийные шины MICHELIN®.

100% электрическая тяга

В полном соответствии с переходом Марки к использованию альтернативных видов энергии, концепт-кар PEUGEOT e-LEGEND оборудуется электрическим силовым агрегатом. При помощи аккумуляторных батарей с отдачей 100 кВт/ч электродвигатель развивает крутящий момент, равный 800 Нм, и мощность, равную 340 кВт, которые передаются на четыре ведущих колеса. Такие характеристики силового агрегата позволяют разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 4 секунды и достигать максимальной скорости в 220 км/ч. На одной зарядке батарей электромобиль может проехать 600 км (в соответствии с протоколом WLTP), из которых 500 км доступны уже через 25 минут зарядки. PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT культивирует полное отсутствие технологических ограничений, предлагая индукционную (беспроводную) зарядку