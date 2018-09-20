LEXUS и новое российское кино

Флагманский внедорожник Lexus LX и новый флагманский седан Lexus LS стали персонажами фильма режиссера Виктора Гинзбурга “Ампир V” по роману Виктора Пелевина.

Герои фильма – «элита», выбирающая для себя всё самое лучшее. Утонченность, вдохновляющие технологии и высочайшее качество Lexus идеально соответствуют таким запросам.

Съемки проходят в престижных районах Москвы при участии таких российских звезд, как Павел Табаков, Мирон Федоров (Oxxxymiron), Владимир Долинский, Игорь Жижикин, Максим Дрозд, Михаил Ефремов, Вера Алентова, Виктор Вержбицкий, Бронислав Виногородский.

Продолжается сотрудничество бренда Lexus со съемочной группой фильма режиссера Виктора Гинзбурга “Ампир V”. Экранизация восьмого романа культового писателя Виктора Пелевина выйдет в прокат в 2019 году и обещает стать одной из самых долгожданных и ярких премьер сезона. Весной, вслед за первым этапом съемок фильма с участием флагманского купе Lexus LC стартовал второй, в ключевых эпизодах которого принимают участие премиальный внедорожник Lexus LX и новейший роскошный флагманский седан Lexus LS.

Главные герои наполненного яркими спецэффектами фильма принадлежат к миру «высших существ» - вампиров, и члены этого тайного сообщества выбирают для себя все только самое лучшее. Премиальные автомобили Lexus благодаря вдохновляющим технологиям, смелому дизайну, захватывающему управлению и мастерству исполнения идеально вписались в сюжет фильма и раскрыли характеры его героев.

предоставлено пресс-службой

Флагманский Lexus LX, участвующий в сценах с главными героями картины Рамой и Герой, – престижный внедорожник, сочетающий в себе мощь, динамику и надежность. Атмосфера изысканной роскоши в салоне, мастерство исполнения каждой детали интерьера – в полной мере соответствуют требованиям и вкусам главных героев. При этом Lexus LX великолепно подходит как для внедорожных, так и городских приключений – съемки сцен с участием флагмана прошли, в том числе, на центральных улицах Москвы.

Новый флагманский седан Lexus LS идеально вписался в сюжет фильма в качестве автомобиля главного куратора вампиров Энлиля Маратовича, образу которого точно соответствуют высочайшее качество и вдохновляющие технологии Lexus LS.

Режиссер и сценарист фильма Виктор Гинзбург так прокомментировал сотрудничество с брендом Lexus: «В кино каждая деталь должна рассказывать о героях, там нет ничего случайного. Поэтому Lexus LX с личным водителем, который красавица Гера (новая кинозвезда) дарит Раме (Павел Табаков), на наших глазах меняет статус главного героя. Совсем недавно двадцатилетним мальчишкой он топтал пыльный тротуар - и вот он летит по ночной Москве на заднем сидении своего роскошного внедорожника, совсем по-новому рассматривая город.

А Lexus LS, принадлежащий главному куратору вампиров Энлилю Маратовичу, не только подчеркивает сверхэлитность этой касты, но и оказывается лучшим местом для разговора Рамы с его антагонистом Митрой (репер Oxxxymiron). Разговоры в машине - это особый вид диалогов: камерность, стремительность и, вместе с тем, неизбежность, ведь на ходу не выйдешь...»

«Участие флагманских моделей Lexus LX и LS в фильме «Ампир V» не только раскрывает характеры героев, но и великолепно иллюстрирует «характер» самих автомобилей. LX сочетает в себе такие качества, как мощь и утонченность, функциональность и страсть. Революционность Lexus LS пятого поколения – автомобиля, символизирующего особое видение будущего, умеющего позволить себе быть другим, – прекрасно раскрывается в выборе одного из ключевых персонажей. В фильме тонко подчеркнута неизменная приверженность бренда Lexus своим ключевым ценностям - смелости, авангардности и высокотехнологичности», - отмечает Андрей Колокольцев, Начальник департамента маркетинга и информационной поддержки продукта Лексус.

Роли в фильме исполняют: Павел Табаков (Рама), Мирон Федоров (Митра), Владимир Долинский (Энлиль), Вера Алентова (Иштар), Виктор Вержбицкий (Ваал), Бронислав Виногродский (Локи), Игорь Жижикин (Бальдр), Максим Дрозд (Иегова).

Опыт сотрудничества Lexus с кинематографическими проектами:

В 2016 году суперкар Lexus LFA принял участие в съемках фильма «Девять жизней» режиссера Барри Зонненфельда (в главных ролях – Кевин Спейси, Дженнифер Гарнер, Кристофер Уокен), а в 2017 году состоялось знаковое событие для совместного проекта бренда Lexus и киностудии EuropaCorp на мировые экраны вышел фильм Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» (в главных ролях Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан). Дизайнерами Lexus был разработан концепт космического корабля SkyJet, как средство передвижения во вселенной Валериан.