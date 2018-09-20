Медведев рассказал, что ждёт российскую экономику в ближайшие 6 лет

Дмитрий Медведев – глава Кабмина РФ – заявил, что ближайшие 6 лет экономику России ожидают непростые времена.

В ходе заседания правительства, премьер также подчеркнул, что необходимо учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также возможные расширение торговых войн и новые санкции против нашей страны со стороны США и Евросоюза, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Медведев отметил, что РФ будет строить свою экономическую политику так, чтобы уверенно развиваться даже в сложных условиях, обеспечивая при этом устойчивое повышение уровня жизни российских граждан.

По словам главы Кабмина, 2019 год должен стать адаптационным к тем решениям, которые сейчас принимаются российским правительством. Также Медведев уверен, что новый пакет структурных изменений сможет вывести экономику нашей страны на более высокий уровень.

«Согласно ожиданиям министерства экономического развития, начиная с 2021 года, ежегодный темп экономического роста должен превысить 3%», – резюмировал Медведев, добавив, также, что ожидается стабильный рост реальных доходов населения, при инфляция в 4%.