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Москва, 20.09.2018

Националисты пытались прорваться в здание Верховной Рады, есть пострадавшие

«Expert Online» 2018

Во время выступления в Верховной Раде президента «незалежной» Петра Порошенко, в ходе которого украинский лидер рассказал о своём видении дальнейших шагов по проведению реформ в стране, а также урегулированию конфликта в Донбассе, группа агрессивно настроенных молодых людей, представляющих партию «Национальный корпус», пыталась прорваться в здание парламента.

Однако сотрудники правоохранительных органов этому воспрепятствовали, применив против националистов спецсредства, в том числе слезоточивый газ, передаёт РИА Новости.

В результате вспыхнули беспорядки. Митингующие и полиция сошлись в рукопашную. Согласно данным украинских СМИ, как среди митингующих, так и среди силовиков есть пострадавшие. В частности, известно, что несколько полицейских получили травмы.

Сейчас ситуация у стен Рады немного успокоилась, столкновения прекратились. При этом уточняется, что собравшихся стало больше. Однако и полицейские получили подкрепление – к зданию украинского парламента прибыли дополнительные подразделения силовиков.   

Ранее сообщалось, что в ходе своего сегодняшнего выступления перед депутатами Порошенко заявил, что что эмиграция граждан «незалежной» из страны приобрела угрожающие масштабы. Кроме того, он пообещал, что после возвращения Крыма в состав Украины, базы Черноморского флота России в Севастополе больше не будет.

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