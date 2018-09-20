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Москва, 20.09.2018

Назван главный риск для астронавтов при полете на Марс

«Expert Online» 2018

Основным риском при полете на Марс станет доза радиации,которую получат астронавты, и составляющей около 60% от предельно допустимой. К таким выводам пришло  Европейское космическое агентство. Данные получены  на основе работы космического аппарата на околомарсианской орбите в ходе российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016».

Как сообщила научный  сотрудник Болгарской академии наук Йорданка Семкова, дозы радиации, накопленные астронавтами в межпланетном пространстве, в случае полета на Марс «будут в несколько сотен раз больше, чем дозы, накопленные людьми за тот же период времени на Земле, и в несколько раз больше, чем дозы астронавтов и космонавтов, работающих на Международной космической станции».

Результаты измерений показывают, что за шесть месяцев пути на Марс, а также время нахождения на красной планете и пути назад, космонавты получать 60% от общего предела дозы облучения, рекомендованного для всей карьеры астронавтов.

В российском институте космических исследований, однако, считают, что измерение проводилось в наиболее опасный период для человека,  - во время понижения солнечной активности и пик потока наиболее радиационных галактических космических лучей.

Так,  космический аппарат миссии сейчас находится, по данным российских ученых, выше Марса на 400 километром. В этой области излучение равно, 5–1,6 миллизиверта в день при допустимой для космонавта дозе за всю работу в космосе 1 зиверт или 1000 милизиверт.

 

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